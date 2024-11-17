مؤشر البورصة ينخفض 0.2 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2423.01 نقطة، بانخفاض نسبته 0.2 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 3.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،187 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.38 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، العقارات 1.52 %، 0.62 %، 0.43 %، 0.30 %، 0.26 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات التعليمية، التأمين 1.37 %، 0.93%، 0.81 %، 0.38 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.06 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.96 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.62%، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.36 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.17 %، وتطوير العقارات بنسبة 3.92 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العبور للشحن والنقل بنسبة 4.76 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.45 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.33 %، وانجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 2.78 %.
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