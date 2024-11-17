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مؤشر البورصة ينخفض 0.2 %

11/17/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2423.01 نقطة، بانخفاض نسبته 0.2 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،187 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.38 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.20 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، العقارات 1.52 %، 0.62 %، 0.43 %، 0.30 %، 0.26 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات التجارية، النقل، الخدمات التعليمية، التأمين 1.37 %، 0.93%، 0.81 %، 0.38 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.06 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.96 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.62%، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.36 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.17 %، وتطوير العقارات بنسبة 3.92 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العبور للشحن والنقل بنسبة 4.76 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 3.45 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.33 %، وانجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 2.78 %.

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