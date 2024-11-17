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مفاجأة نجل كريم بنزيما في جدة (فيديو)

11/17/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

خطف إبراهيم، نجل كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الأنظار إليه خلال لعبه وتسجيل الأهداف بإحدى الأكاديميات الخاصة في جدة.


وظهر نجل بنزيما، الذي يبدو أنه قرر السير على خطى والده، في عدة فيديوهات متداولة على منصة "إكس، وهو يسجل هدفًا ويتناول الآيس كريم بكل سهولة ويسر.


وتألق نجل نجم الاتحاد وهو يراوغ زملاءه وينفرد بالمرمى ليسجلها بطريقة مميزة.

ويواصل كريم بنزيما، حاليًّا أداء برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته للمشاركة في مباريات "العميد" بعد فترة غياب للإصابة.

وغاب بنزيما عن الاتحاد للإصابة على مستوي العضلة الضامة منذ ديربي جدة أمام الأهلي، والذي فاز به "العميد" بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن بنزيما يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، ولم يدخل التدريبات الجماعية حتى الآن.

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