مفاجأة نجل كريم بنزيما في جدة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خطف إبراهيم، نجل كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، الأنظار إليه خلال لعبه وتسجيل الأهداف بإحدى الأكاديميات الخاصة في جدة.
وظهر نجل بنزيما، الذي يبدو أنه قرر السير على خطى والده، في عدة فيديوهات متداولة على منصة "إكس، وهو يسجل هدفًا ويتناول الآيس كريم بكل سهولة ويسر.
وتألق نجل نجم الاتحاد وهو يراوغ زملاءه وينفرد بالمرمى ليسجلها بطريقة مميزة.
ويواصل كريم بنزيما، حاليًّا أداء برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته للمشاركة في مباريات "العميد" بعد فترة غياب للإصابة.
وغاب بنزيما عن الاتحاد للإصابة على مستوي العضلة الضامة منذ ديربي جدة أمام الأهلي، والذي فاز به "العميد" بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن بنزيما يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، ولم يدخل التدريبات الجماعية حتى الآن.
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