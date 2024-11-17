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رونالدو يتفق مع غوارديولا لتولي تدريب منتخب البرازيل

11/17/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يعقد اتفاقًا سريًا مع رونالدو نازاريو، أسطورة البرازيل السابق، لتولي تدريب منتخب البرازيل.
ولا يزال مستقبل غوارديولا مع مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، غامضاً، في ظل قرب انتهاء عقده وعدم توقيعه لعقد جديد مع النادي حتى الآن.
ويشير التقرير إلى أن رونالدو سيتطلع إلى جلب غوارديولا إلى البرازيل في عام 2026، بعد عام واحد من انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.
ويقال إن رونالدو يحظى بدعم العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم البرازيلية، بما في ذلك أندريس سانشيز رئيس كورينثيانز السابق.
وكان غوارديولا مرتبطًا بقوة بتولي تدريب البرازيل، ونفى الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيز، إجراء أي اتصال مع الإسباني هذا الأسبوع.
وقال رودريغيز لشبكة "إي إس بي إن": على الرغم من أنه أحد أعظم المدربين في العالم، إلا أنه لم يكن هناك أي محاولة من جانب الاتحاد البرازيلي لإجراء أي اتصال.

ولعب رونالدو وغوارديولا سوياً مع برشلونة لمدة موسم واحد 1996-1997، تحت قيادة المدرب بوبي روبسون الذي ضم جهازة الفني جوزيه مورينيو كمساعد ومترجم، حيث فاز الثنائي بثلاثة ألقاب حينها.

وعبر غوارديولا في وقت سابق من هذا العام عن رغبته في تدريب منتخب وطني في كأس العالم أو كأس أوروبا أو كوبا أميركا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وذكرت "ديلي ميل" نقلاً عن "سبورت" الإسبانية، أن رونالدو، أسطورة البرازيل وريال مدريد، جعل غوارديولا الشخصية المحورية في مساعيه ليصبح الرئيس القادم للاتحاد البرازيلي، ووعد بتعيين مدرب مانشستر سيتي إذا تم انتخابه.

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