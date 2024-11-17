بعد الخروج من السجن.. ألفيس ينظمأعياد الميلاد

أصبح داني ألفيس أسطورة برشلونة الإسباني السابق والمحكوم عليه بالحبس بقضية اغتصاب فتاة قبل نخو عامين، منسقاً لأعياد الميلاد والمهرجانات وذلك بعد بضعة أشهر من خروجه المشروط من الحبس.

وقضى ألفيس (41 عاماً) وأحد أكثر اللاعبين المتوجين بالبطولات أكثر من عام خلف قضبان أحد سجون برشلونة الإسبانية، بتهمة اغتصاب فتاة في أحد الملاهي الليلية يوم 30 ديسمبر 2022، قبل أن يطلق سراحه في مارس الماضي مؤقتاً بكفالة قدرها مليون يورو.



وكشفت وساءل إعلام إسبانية أن داني أطلق تطبيقاً لتنظيم الأحداث الاجتماعية عقب خروجه من السجن مثل الحفلات الموسيقية وأعياد الميلاد وكذلك المهرجانات، إذ يستهدف في البداية السوق البرازيلي قبل التوسع لأماكن أخرى.

وسبق أن استخدم ألفيس تطبيقاً إسبانياً شهيراً للعثور على مباريات كرة قدم للهواة يمكن له المشاركة فيها وتنظيم مباريات غير رسمية، وذلك بعد خروجه من السجن.

وما زال ألفيس بحاجة إلى المثول كل يوم جمعة أمام المحكمة في برشلونة، إذ ما زال يواجه خطر الحبس لأربعة أعوام ونصف على خلفية قضية الاغتصاب التي أنهت مسيرته الرياضية.