عمومية الملاكمة تنتخب مجلس إدارة الاتحاد الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للملاكمة أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد مساء اليوم الأحد.
وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة، عن فئة المعينين كل من سمو الأمير نايف بن عاصم آل هاشم والدكتور مازن القاضي والعقيد الدكتورة دلال "محمد غازي" حمدان.
كما ضم كذلك عريفة بسيسو عن فئة اللاعبات المعتزلات بالتزكية و وليد جرار عن فئة اللاعبين المعتزلين وعن فئة الأندية نادي يرموك البقعة ويمثله صالح سمارة، وعن فئة المراكز مركز بوكسينغ فت ويمثله الدكتور معاوية ربابعة.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة اجتماعه الأول والذي تخلل توزيع المناصب، حيث اختير سمو الأمير نايف بن عاصم آل هاشم في منصب الرئيس والدكتور مازن القاضي، نائب أول للرئيس، و عريفة بسيسو، نائب ثاني للرئيس، و صالح سمارة أميناً للصندوق و وليد جرار أميناً للسر.
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