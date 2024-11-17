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عمومية الملاكمة تنتخب مجلس إدارة الاتحاد الجديد

11/17/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد-انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني للملاكمة أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد مساء اليوم الأحد.

وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة، عن فئة المعينين كل من سمو الأمير نايف بن عاصم آل هاشم والدكتور مازن القاضي والعقيد الدكتورة دلال "محمد غازي" حمدان.

كما ضم كذلك عريفة بسيسو عن فئة اللاعبات المعتزلات بالتزكية و وليد جرار عن فئة اللاعبين المعتزلين وعن فئة الأندية نادي يرموك البقعة ويمثله صالح سمارة، وعن فئة المراكز مركز بوكسينغ فت ويمثله الدكتور معاوية ربابعة.

وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة اجتماعه الأول والذي تخلل توزيع المناصب، حيث اختير سمو الأمير نايف بن عاصم آل هاشم في منصب الرئيس والدكتور مازن القاضي، نائب أول للرئيس، و عريفة بسيسو، نائب ثاني للرئيس، و صالح سمارة أميناً للصندوق و وليد جرار أميناً للسر.

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