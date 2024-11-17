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انتخابات الاتحاد السبت وانسحاب ممثل عيرا.. طلب استضافة سيدات غرب آسيا.. والناشئات في شاطئية قطر

11/17/2024 2:35:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الكرة الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
استضافة "شاطئية" السيدات
 طلب اتحاد الكرة الطائرة من نظيره اتحاد غرب آسيا، استضافة بطولة غرب آسيا الثانية للسيدات، وتم تأجيلها إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر استضافتها في مدينة السلمانية العراقية نهاية الشهر الحالي، حيث تقدم اتحاد الطائرة المحلي بطلب اسضافتها في حال تعذر إقامتها في العراق.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة في حديثه عبر هاتف "الغد" من البرتغال: "بعد النجاح الكبير الذي تحقق في استضافة النسخة الأولى في عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، والذي لامس فيه منتخب السيدات الذهب، وخطف الميدالية الفضية عن جدارة واستحقاق، وقدم مستويات مميزة، إلى جانب النجاح التنظيمي بشهادة الأشقاء في الاتحاد القاري".
وأضاف: "ويعمل اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية، للمحافظة على رتم التطور المتسارع لجميع المنتخبات الوطنية عامة، والسيدات خاصة الذي يعتبر علامة الإنجاز للعبة والرياضة الأردنية في منافسات الصالات والشاطئية عربيا وإقليميا، وضمن نظرة فنية بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، بتوفير الدعم والمعسكرات واللقاءات الودية والرسمية المكثفة، والتي توفر الفائدة الفنية وتطور المستوى العام نظير الاحتكاك المتواصل، نعمد في اتحاد اللعبة إلى المشاركة في جميع البطولات ولمختلف الفئات العمرية للجنسين، واستضافة المتاح منها بهدف التطوير ورفع المستوى العام بحثا عن الإنجازات الوطنية".
"الناشئات في قطر"
 على صعيد متصل، يكثف منتخب الناشئات الشاطئية المستحدث لأول مرة محليا، استعداداته للمشاركة في البطولة الأولى لغرب آسيا، والتي تقام في قطر نهاية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيشارك المنتخب الوطني بفريقي "أ وب"، ويرفع وتيرة الاستعداد بقيادة المدرب الوطني اسماعيل توفيق، الذي عينه اتحاد اللعبة بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري مدربا منتخبات الشاطئية، الذي يمكن تسميته بـ"صائد الميداليات"، وهو الذي سبق وأن قاد منتخب السيدات إلى الفضية العربية، وبـ3 برونزيات في بطولات غرب آسيا، وبرونزية على صعيد الرجال في بطولة سورية الدولية.
ويؤكد مدرب منتخب الناشئات اسماعيل توفيق على جاهزية اللاعبات نفسيا وذهنيا، مشيرا إلى الاستعداد المبكر ضمن خطة الإعداد البدني والتكنيكي والتكتيكي تبعا لخصوصية "الشاطئية"، مبينا أن 5 لاعبات يشاركن بالتدريبات وهن: غيداء العشوش، بتول حسين، سيلينا حداد، كاترينا حداد وتالا أبوزيد".
وزاد: "نراقب تطور مؤشر الأداء والانسجام فيما بينهن في "ثنائيات"، لاختيار قائمة المنتخب الوطني المشارك في قطر، والذي يتكون من 4 لاعبات يتوزعن على منتخبي "أ وب"، وسأختار الأفضل والأكثر جاهزية لهذه المشاركة الأولى التي نتطلع من خلالها إلى إكمال دائرة الإنجازات الإقليمية للإناث بالطائرة الشاطئية.
الانتخاب السبت وانسحاب عيرا
 تجري انتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل، في قاعة الراحل عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تتمثل بانتخاب ممثلين اثنين عن فئة أندية الدرجة الممتازة، بعد أن حسمت بقية الفئات بالتزكية مؤخرا.
ولعل اللافت في انتخاب فئة الدرجة الممتازة، انسحاب ممثل عيرا من السباق الانتخابي، في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين ممثلي شباب الحسين، العودة، البقعة ومليح، لانتخاب اثنين من هذه الفئة في مجلس الإدارة الجديد.
وكانت اللجنة الأولمية سمت المعيين في مجلس الإدارة الجديد، تتقدهم رئيسة الاتحاد الحالي سمو الاميرة آية بنت فيصل، إلى جانب جهاد قطيشات، سليمان العساف، فرح بدارنة وفراس هارون.
وحسمت مقاعد عضوية المجلس الجديد الأخرى بالتزكية، حيث فاز عن أندية السيدات عضو مجلس الإدارة الحالي يونس العبداللات، وعن الدرجة الأولى ممثل التعاون طلال النبراوي، وعن اللاعبين المعتزلين عضوي المجلس الحالي إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
مباراتان بـ"المماز" اليوم
 تختتم الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، من خلال إقامة مباراتين حاسمتين في السباق النقطي، التي يتقدمها لقاء الذكريات التنافسية الذي يجمع شباب الحسين (حامل اللقب)، والوحدات الساعي لاسترداد صولجان الزعامة، وكلاهما يتشاركان بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة لكل منهما، في المباراة التي ستقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة.
ويسبقه لقاء لا يقل أهمية عن سابقه نقطيا، يجمع المتصدر عيرا برصيد 15 نقطة، مع العودة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، والذي تميل فيه الكفة الفنية لصالح عيرا، الذي يقدم أفضل عروضه ونتائجه، ويتطلع إلى تجاوز عقدة الوصافة، منذ الموسم الماضي، فيما يعيش العودة أوضاعا متردية وتراجعا غريبا، بعد أن اعتاد الوقوف بالمراكز الأربعة الأولى خلال المواسم الماضية.
واستمر لقاءا الكرمل 6 نقاط مع مليح من دون رصيد نقطي، والبقعة والمحطة برصيد 6 نقاط لكل منهما، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

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