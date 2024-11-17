انتخابات الاتحاد السبت وانسحاب ممثل عيرا.. طلب استضافة سيدات غرب آسيا.. والناشئات في شاطئية قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الكرة الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
استضافة "شاطئية" السيدات
طلب اتحاد الكرة الطائرة من نظيره اتحاد غرب آسيا، استضافة بطولة غرب آسيا الثانية للسيدات، وتم تأجيلها إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر استضافتها في مدينة السلمانية العراقية نهاية الشهر الحالي، حيث تقدم اتحاد الطائرة المحلي بطلب اسضافتها في حال تعذر إقامتها في العراق.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة في حديثه عبر هاتف "الغد" من البرتغال: "بعد النجاح الكبير الذي تحقق في استضافة النسخة الأولى في عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، والذي لامس فيه منتخب السيدات الذهب، وخطف الميدالية الفضية عن جدارة واستحقاق، وقدم مستويات مميزة، إلى جانب النجاح التنظيمي بشهادة الأشقاء في الاتحاد القاري".
وأضاف: "ويعمل اتحاد الكرة الطائرة، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية، للمحافظة على رتم التطور المتسارع لجميع المنتخبات الوطنية عامة، والسيدات خاصة الذي يعتبر علامة الإنجاز للعبة والرياضة الأردنية في منافسات الصالات والشاطئية عربيا وإقليميا، وضمن نظرة فنية بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، بتوفير الدعم والمعسكرات واللقاءات الودية والرسمية المكثفة، والتي توفر الفائدة الفنية وتطور المستوى العام نظير الاحتكاك المتواصل، نعمد في اتحاد اللعبة إلى المشاركة في جميع البطولات ولمختلف الفئات العمرية للجنسين، واستضافة المتاح منها بهدف التطوير ورفع المستوى العام بحثا عن الإنجازات الوطنية".
"الناشئات في قطر"
على صعيد متصل، يكثف منتخب الناشئات الشاطئية المستحدث لأول مرة محليا، استعداداته للمشاركة في البطولة الأولى لغرب آسيا، والتي تقام في قطر نهاية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سيشارك المنتخب الوطني بفريقي "أ وب"، ويرفع وتيرة الاستعداد بقيادة المدرب الوطني اسماعيل توفيق، الذي عينه اتحاد اللعبة بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري مدربا منتخبات الشاطئية، الذي يمكن تسميته بـ"صائد الميداليات"، وهو الذي سبق وأن قاد منتخب السيدات إلى الفضية العربية، وبـ3 برونزيات في بطولات غرب آسيا، وبرونزية على صعيد الرجال في بطولة سورية الدولية.
ويؤكد مدرب منتخب الناشئات اسماعيل توفيق على جاهزية اللاعبات نفسيا وذهنيا، مشيرا إلى الاستعداد المبكر ضمن خطة الإعداد البدني والتكنيكي والتكتيكي تبعا لخصوصية "الشاطئية"، مبينا أن 5 لاعبات يشاركن بالتدريبات وهن: غيداء العشوش، بتول حسين، سيلينا حداد، كاترينا حداد وتالا أبوزيد".
وزاد: "نراقب تطور مؤشر الأداء والانسجام فيما بينهن في "ثنائيات"، لاختيار قائمة المنتخب الوطني المشارك في قطر، والذي يتكون من 4 لاعبات يتوزعن على منتخبي "أ وب"، وسأختار الأفضل والأكثر جاهزية لهذه المشاركة الأولى التي نتطلع من خلالها إلى إكمال دائرة الإنجازات الإقليمية للإناث بالطائرة الشاطئية.
الانتخاب السبت وانسحاب عيرا
تجري انتخاب مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل، في قاعة الراحل عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تتمثل بانتخاب ممثلين اثنين عن فئة أندية الدرجة الممتازة، بعد أن حسمت بقية الفئات بالتزكية مؤخرا.
ولعل اللافت في انتخاب فئة الدرجة الممتازة، انسحاب ممثل عيرا من السباق الانتخابي، في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين ممثلي شباب الحسين، العودة، البقعة ومليح، لانتخاب اثنين من هذه الفئة في مجلس الإدارة الجديد.
وكانت اللجنة الأولمية سمت المعيين في مجلس الإدارة الجديد، تتقدهم رئيسة الاتحاد الحالي سمو الاميرة آية بنت فيصل، إلى جانب جهاد قطيشات، سليمان العساف، فرح بدارنة وفراس هارون.
وحسمت مقاعد عضوية المجلس الجديد الأخرى بالتزكية، حيث فاز عن أندية السيدات عضو مجلس الإدارة الحالي يونس العبداللات، وعن الدرجة الأولى ممثل التعاون طلال النبراوي، وعن اللاعبين المعتزلين عضوي المجلس الحالي إسماعيل السراحنة وميسون السمامعة.
مباراتان بـ"المماز" اليوم
تختتم الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم، من خلال إقامة مباراتين حاسمتين في السباق النقطي، التي يتقدمها لقاء الذكريات التنافسية الذي يجمع شباب الحسين (حامل اللقب)، والوحدات الساعي لاسترداد صولجان الزعامة، وكلاهما يتشاركان بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة لكل منهما، في المباراة التي ستقام عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة.
ويسبقه لقاء لا يقل أهمية عن سابقه نقطيا، يجمع المتصدر عيرا برصيد 15 نقطة، مع العودة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، والذي تميل فيه الكفة الفنية لصالح عيرا، الذي يقدم أفضل عروضه ونتائجه، ويتطلع إلى تجاوز عقدة الوصافة، منذ الموسم الماضي، فيما يعيش العودة أوضاعا متردية وتراجعا غريبا، بعد أن اعتاد الوقوف بالمراكز الأربعة الأولى خلال المواسم الماضية.
واستمر لقاءا الكرمل 6 نقاط مع مليح من دون رصيد نقطي، والبقعة والمحطة برصيد 6 نقاط لكل منهما، حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
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