المصارعة يحدد موعد انتخاباته.. والأمن العام يشارك ببطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يبحث فريق الأمن العام للمصارعة الرومانية عن تحقيق نتائج إيجابية، وذلك عندما يشارك في بطولة العالم العسكرية، التي تنطلق اليوم في أرمينيا وتستمر حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ووصل وفد فريق "الأمن العام" إلى العاصمة الأرمينية "يريفان" في وقت متأخر من أمس، حيث يعقد في وقت لاحق من اليوم الاجتماع الفني، على أن تنطلق نزالات البطولة غدا للأوزان كافة، وذلك في البطولة التي تشارك فيها 28 دولة.
ويرأس الرائد نعيم الفاعوري الوفد الأردني المشارك في بطولة العالم العسكرية، ويضم إلى جانبه مدرب الفريق زين كريشان، إلى جانب خمسة لاعبين، وهم: عمرو سعادة، مصطفى القاضي، حسام الدين جمال، نجم عبيدات وفارس الشراري.
ويتطلع نشامى فريق الأمن العام إلى تسجيل نتائج إيجابية والتتويج بالميداليات الملونة، وذلك بعد خوضهم معسكر تدريب داخلي تخللته المشاركة في بطولة المملكة، التي نظمها اتحاد المصارعة مؤخرا، بمشاركة أكثر من 200 لاعب.
في المقابل، يغلق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارعة للدورة الانتخابية الجديدة من العام 2024 وحتى 2028، عند الساعة الرابعة من مساء غد، وفقا لما أعلنه اتحاد المصارعة مؤخرا، عبر حسابه في "إنستغرام".
ووجه اتحاد المصارعة الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الثاني المقرر إقامته عند الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وتتخلله المصادقة على محضر الجلسة السابقة والتقرير الإداري والبيانات المالية للعام الماضي، إلى جانب انتخاب مدقق مالي وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للدورة الأولمبية 2024-2028.
إلى ذلك، ينتظر أن تكون اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة، استقرت على قوائم المشاركين في البطولة العربية للرجال والسيدات، التي تستضيفها تونس العاصمة بالفترة من 19 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بناء على نتائجهم في بطولة المملكة، التي اعتبرها اتحاد المصارعة بمثابة تصفية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للرجال، والذين سيكون اختيارهم منصبا على الأسماء القادرة على صناعة الإنجاز في البطولة العربية وصعود منصات التتويج.
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