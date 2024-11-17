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المصارعة يحدد موعد انتخاباته.. والأمن العام يشارك ببطولة العالم

11/17/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يبحث فريق الأمن العام للمصارعة الرومانية عن تحقيق نتائج إيجابية، وذلك عندما يشارك في بطولة العالم العسكرية، التي تنطلق اليوم في أرمينيا وتستمر حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ووصل وفد فريق "الأمن العام" إلى العاصمة الأرمينية "يريفان" في وقت متأخر من أمس، حيث يعقد في وقت لاحق من اليوم الاجتماع الفني، على أن تنطلق نزالات البطولة غدا للأوزان كافة، وذلك في البطولة التي تشارك فيها 28 دولة.
ويرأس الرائد نعيم الفاعوري الوفد الأردني المشارك في بطولة العالم العسكرية، ويضم إلى جانبه مدرب الفريق زين كريشان، إلى جانب خمسة لاعبين، وهم: عمرو سعادة، مصطفى القاضي، حسام الدين جمال، نجم عبيدات وفارس الشراري.
ويتطلع نشامى فريق الأمن العام إلى تسجيل نتائج إيجابية والتتويج بالميداليات الملونة، وذلك بعد خوضهم معسكر تدريب داخلي تخللته المشاركة في بطولة المملكة، التي نظمها اتحاد المصارعة مؤخرا، بمشاركة أكثر من 200 لاعب.
في المقابل، يغلق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارعة للدورة الانتخابية الجديدة من العام 2024 وحتى 2028، عند الساعة الرابعة من مساء غد، وفقا لما أعلنه اتحاد المصارعة مؤخرا، عبر حسابه في "إنستغرام".
ووجه اتحاد المصارعة الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع الثاني المقرر إقامته عند الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وتتخلله المصادقة على محضر الجلسة السابقة والتقرير الإداري والبيانات المالية للعام الماضي، إلى جانب انتخاب مدقق مالي وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للدورة الأولمبية 2024-2028.
إلى ذلك، ينتظر أن تكون اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة، استقرت على قوائم المشاركين في البطولة العربية للرجال والسيدات، التي تستضيفها تونس العاصمة بالفترة من 19 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بناء على نتائجهم في بطولة المملكة، التي اعتبرها اتحاد المصارعة بمثابة تصفية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للرجال، والذين سيكون اختيارهم منصبا على الأسماء القادرة على صناعة الإنجاز في البطولة العربية وصعود منصات التتويج.

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