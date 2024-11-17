لا تعديل على مكان إقامة نهائي درع اتحاد الكرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد مصدر من داخل اتحاد الكرة، أن المباراة النهائية لدرع الاتحاد التي ستجمع السلط والوحدات بعد غد، عند الساعة السابعة مساء، ستقام في مكانها المحدد مسبقا وهو ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وبين المصدر لـ"الغد"، أن اتحاد الكرة وضع منذ بداية الموسم أمام جميع الأندية قرار إقامة جميع مباريات
البطولة التنشيطية على ستاد الأمير محمد، موضحا، أن الملعب جاهز لاحتضان الموقعة النهائية من ترتيبات التتويج وغيرها.
وأصبح من الصعب إقامة مباراة
النهائي على ملعب آخر، حيث سيستقبل ستاد عمان الدولي غدا، مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الكوري الجنوبي لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم، فيما لم يبد ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد جاهزية كبيرة خلال استضافته آخر مباريات دوري المحترفين لسوء الأرضية، فيما يستبعد الاتحاد إقامة المباراة على ملعب السلط أو البتراء.
ولم يصل اتحاد الكرة حتى ظهر أمس، أي طلب رسمي من أحد الناديين حول نقل المباراة إلى ملعب مغاير، في ظل الأخبار والمطالبات المتداولة من هنا وهناك حول إمكانية نقل اللقاء لملعب آخر، مع استبعاد دراسة الأمر في حال تقديم الوحدات أو السلط كتابا لاتحاد الكرة حول هذا الأمر.
وأقام اتحاد الكرة النسخ الثلاث الماضية من بطولة درع الاتحاد في الأعوام 2021 و2022 و2023 على الملعب نفسه، حيث لم يتم نقل أي مباراة إلى ملعب آخر، نظرا لقدرة الملعب على استيعاب أكثر من مباراة في اليوم الواحد، بسبب أرضيته الصناعية.
وشهدت بطولة الدرع إقبالا جماهيريا ضعيفا في جميع مباريات تقريبا، حيث لم تتخط أي مباراة حاجز الألف مشجع، في مشهد يؤكد مدى عدم أهمية هذه البطولة لدى الجماهير، إضافة إلى استمرار غياب الجماهير عن بقية منافسات الموسم الحالي بصورة كبيرة.
ويعتبر ستاد الأمير محمد ملعبا محايدا لطرفي نهائي النسخة السابعة والثلاثين من درع الاتحاد، حيث اتخذ الوحدات ستاد عمان ملعبا بيتيا له لمنافسات الموسم الحالي، والسلط الذي يلعب على ملعبه في مدينة الأمير الحسين الرياضية في السلط.
ويعد الوحدات أكثر الفرق تتويجا ببطولة درع الاتحاد بواقع 10 بطولات آخرها العام 2020، فيما وصل السلط إلى المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، والثانية في مسابقات اتحاد الكرة بشكل عام، بعد أن وصل نهائي كأس الأردن في العام 2021.
وحقق الفيصلي لقب الدرع في 9 مناسبات آخرها العامين الماضيين، والرمثا 5 مرات، و3 مرات لفريق الحسين إربد، فيما حصد شباب الأردن والجزيرة وعمان اللقب في مناسبتين، ومرة واحدة لفرق الجليل واليرموك وكفرسوم.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الوحدات احتل المركز الثاني على سلم ترتيب بطولة درع الاتحاد في الموسم الماضي، حيث أقيمت البطولة على نظام الدوري من مرحلة واحدة، وحقق 24 نقطة من 11 مباراة، فيما تذيل فريق السلط جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.
ووصل الوحدات إلى المباراة النهائية، بعد الفوز في المربع الذهبي على نظيره الصريح بأربعة أهداف لهدفين، فيما بلغ السلط المشهد الختامي عقب تخطيه الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية 7-6، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.
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