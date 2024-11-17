Sunday, 17 November 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا تعديل على مكان إقامة نهائي درع اتحاد الكرة

11/17/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد مصدر من داخل اتحاد الكرة، أن المباراة النهائية لدرع الاتحاد التي ستجمع السلط والوحدات بعد غد، عند الساعة السابعة مساء، ستقام في مكانها المحدد مسبقا وهو ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وبين المصدر لـ"الغد"، أن اتحاد الكرة وضع منذ بداية الموسم أمام جميع الأندية قرار إقامة جميع مباريات البطولة التنشيطية على ستاد الأمير محمد، موضحا، أن الملعب جاهز لاحتضان الموقعة النهائية من ترتيبات التتويج وغيرها.
وأصبح من الصعب إقامة مباراة النهائي على ملعب آخر، حيث سيستقبل ستاد عمان الدولي غدا، مباراة المنتخب الفلسطيني ونظيره الكوري الجنوبي لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم، فيما لم يبد ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد جاهزية كبيرة خلال استضافته آخر مباريات دوري المحترفين لسوء الأرضية، فيما يستبعد الاتحاد إقامة المباراة على ملعب السلط أو البتراء.
ولم يصل اتحاد الكرة حتى ظهر أمس، أي طلب رسمي من أحد الناديين حول نقل المباراة إلى ملعب مغاير، في ظل الأخبار والمطالبات المتداولة من هنا وهناك حول إمكانية نقل اللقاء لملعب آخر، مع استبعاد دراسة الأمر في حال تقديم الوحدات أو السلط كتابا لاتحاد الكرة حول هذا الأمر.
وأقام اتحاد الكرة النسخ الثلاث الماضية من بطولة درع الاتحاد في الأعوام 2021 و2022 و2023 على الملعب نفسه، حيث لم يتم نقل أي مباراة إلى ملعب آخر، نظرا لقدرة الملعب على استيعاب أكثر من مباراة في اليوم الواحد، بسبب أرضيته الصناعية.
وشهدت بطولة الدرع إقبالا جماهيريا ضعيفا في جميع مباريات تقريبا، حيث لم تتخط أي مباراة حاجز الألف مشجع، في مشهد يؤكد مدى عدم أهمية هذه البطولة لدى الجماهير، إضافة إلى استمرار غياب الجماهير عن بقية منافسات الموسم الحالي بصورة كبيرة.
ويعتبر ستاد الأمير محمد ملعبا محايدا لطرفي نهائي النسخة السابعة والثلاثين من درع الاتحاد، حيث اتخذ الوحدات ستاد عمان ملعبا بيتيا له لمنافسات الموسم الحالي، والسلط الذي يلعب على ملعبه في مدينة الأمير الحسين الرياضية في السلط.
ويعد الوحدات أكثر الفرق تتويجا ببطولة درع الاتحاد بواقع 10 بطولات آخرها العام 2020، فيما وصل السلط إلى المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه، والثانية في مسابقات اتحاد الكرة بشكل عام، بعد أن وصل نهائي كأس الأردن في العام 2021.
وحقق الفيصلي لقب الدرع في 9 مناسبات آخرها العامين الماضيين، والرمثا 5 مرات، و3 مرات لفريق الحسين إربد، فيما حصد شباب الأردن والجزيرة وعمان اللقب في مناسبتين، ومرة واحدة لفرق الجليل واليرموك وكفرسوم.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الوحدات احتل المركز الثاني على سلم ترتيب بطولة درع الاتحاد في الموسم الماضي، حيث أقيمت البطولة على نظام الدوري من مرحلة واحدة، وحقق 24 نقطة من 11 مباراة، فيما تذيل فريق السلط جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.
ووصل الوحدات إلى المباراة النهائية، بعد الفوز في المربع الذهبي على نظيره الصريح بأربعة أهداف لهدفين، فيما بلغ السلط المشهد الختامي عقب تخطيه الحسين إربد بفارق الركلات الترجيحية 7-6، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

MENAFN17112024000072011014ID1108894833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث