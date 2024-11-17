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الشابات يختبر قدراته أمام هونج كونج وديا اليوم

11/17/2024 2:35:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يختبر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما، قدراته الفنية والبدنية، عندما يستقبل منتخب هونج كونج عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في مواجهة ودية ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه منتخب الشابات الأسبوع الحالي.
ويتحضر المنتخب الوطني من خلال هذه المباراة، لبطولة غرب آسيا للشابات المقرر إقامتها على ملعب تطوير العقبة من 28 الشهر الحالي وحتى 6 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يتجدد اللقاء مع منتخب هونج كونج الخميس المقبل على الملعب ذاته، وعند الساعة الرابعة عصرا.
ويبحث منتخب الشابات عن تسجيل حضوره المميز في بطولة غرب آسيا، وإعادة اللقب إلى خزائنه من جديد، بعد 3 مشاركات سابقة استطاع الحصول على اللقب في العام 2018 بالنسخة الأولى، قبل أن يحل في المركز الثالث بالنسختين الثانية والثالثة العامين 2019 و2022.
ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش، إلى الخروج بأكبر فائدة فنية من مواجهتي هونج كونج، إحدى المنتخبات المتطورة من شرق القارة، وتسجيل نتائج إيجابية تمنح الفريق دافعا معنويا قبل غرب آسيا، حيث لعب المنتخب مباراتين وديتين أمام لبنان خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي في آخر تجمع له، وخسر في المباراتين بثلاثية نظيفة، وبهدف دون رد.
وتضم قائمة "الشابات" للمعسكر 26 لاعبة، وهن: ساجدة عيسى، سلاف حسين، ريناتا البداينة، ميرا العطاري، لين عمرو، رنيم داوود، مايا عوض الله، رناد الشويكي، ميسم الأقطش، سدين الضامن، أروى البطاينة، ديانا الخواجا، أفنان حماد، حلا مرار، ليليا الساحلي، دانيا أبو عمارة، سوار عبيد، لمار إبراهيم، ملك سلامة، راما الخاشوك، ايدا التميمي، هيا أبو علي، جنة معتوق، ختام شقير، كندا التيتي وجنان سعيد.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ثم يلاقي السعودية في 30 من الشهر نفسه، ويليها مواجهة سورية في الرابع من الشهر المقبل، ويختتم مشاركته أمام فلسطين في السادس من الشهر ذاته، حيث تقام جميع مبارياته عند السابعة مساء، علما أن بطولة غرب آسيا تعد بمثابة "بروفة" تحضيرية لتصفيات كأس آسيا.

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