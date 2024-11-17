الشابات يختبر قدراته أمام هونج كونج وديا اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يختبر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
تحت 20 عاما، قدراته الفنية والبدنية، عندما يستقبل منتخب
هونج كونج عند الساعة الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في مواجهة ودية ضمن المعسكر الداخلي الذي يقيمه منتخب الشابات الأسبوع الحالي.
ويتحضر المنتخب الوطني من خلال هذه المباراة، لبطولة غرب آسيا للشابات المقرر إقامتها على ملعب تطوير العقبة من 28 الشهر الحالي وحتى 6 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على أن يتجدد اللقاء مع منتخب هونج كونج الخميس المقبل على الملعب ذاته، وعند الساعة الرابعة عصرا.
ويبحث منتخب الشابات عن تسجيل حضوره المميز في بطولة غرب آسيا، وإعادة اللقب إلى خزائنه من جديد، بعد 3 مشاركات سابقة استطاع الحصول على اللقب في العام 2018 بالنسخة الأولى، قبل أن يحل في المركز الثالث بالنسختين الثانية والثالثة العامين 2019 و2022.
ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش، إلى الخروج بأكبر فائدة فنية من مواجهتي هونج كونج، إحدى المنتخبات المتطورة من شرق القارة، وتسجيل نتائج إيجابية تمنح الفريق دافعا معنويا قبل غرب آسيا، حيث لعب المنتخب مباراتين وديتين أمام لبنان خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي في آخر تجمع له، وخسر في المباراتين بثلاثية نظيفة، وبهدف دون رد.
وتضم قائمة "الشابات" للمعسكر 26 لاعبة، وهن: ساجدة عيسى، سلاف حسين، ريناتا البداينة، ميرا العطاري، لين عمرو، رنيم داوود، مايا عوض الله، رناد الشويكي، ميسم الأقطش، سدين الضامن، أروى البطاينة، ديانا الخواجا، أفنان حماد، حلا مرار، ليليا الساحلي، دانيا أبو عمارة، سوار عبيد، لمار إبراهيم، ملك سلامة، راما الخاشوك، ايدا التميمي، هيا أبو علي، جنة معتوق، ختام شقير، كندا التيتي وجنان سعيد.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ثم يلاقي السعودية في 30 من الشهر نفسه، ويليها مواجهة سورية في الرابع من الشهر المقبل، ويختتم مشاركته أمام فلسطين في السادس من الشهر ذاته، حيث تقام جميع مبارياته عند السابعة مساء، علما أن بطولة غرب آسيا تعد بمثابة "بروفة" تحضيرية لتصفيات كأس آسيا.
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