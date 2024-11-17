الفروسية ينتخب إدارة جديدة ويواصل تحضيراته لسباق الحسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تعقد الهيئة العامة لاتحاد الفروسية اجتماعا انتخابيا برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، يوم الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مقر الاتحاد بالمدينة الرياضية، وحسب جدول الأعمال سيتم خلال الاجتماع المصادقة على اجتماع الهيئة العامة السابق، والمصادقة على الميزانية للعام 2023، وعرض التقرير الإداري للعام 2023 والمصادقة عليهما.
كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة 2024-2028، حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الأحد الماضي، ولغاية يوم الخميس المقبل.
وتضم الهيئة العامة الجديدة للاتحاد، سمو الأميرة عالية بنت الحسين، سمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، غالية نورالدين عن" فئة المعينين"، نادي الجواد العربي عن فئة "الأندية"، مركز الأصايل للفروسية، مركز الصيفي للفروسية، مركز الصهيل للفروسية عن فئة " المراكز"، سنان النشاشيبي، آدم العساف، لانا منصور عن فئة "اللاعبين المعتزلين"، إضافة إلى مركز تل الغاب للفروسية، مركز الجياد للفروسية، هناء بشوتي "أعضاء الهيئة العامة المراقبة للاتحاد".
إلى ذلك، يواصل اتحاد الفروسية التحضيرات لإقامة سباق الحسين الدولي للقدرة والتحمل للعام الحالي، بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة، حيث شهد الحدث الرياضي السياحي الذي يقام يومي الجمعة والسبت، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، للمنافسة على ألقاب السباق الذي يعد من أصعب سباقات القدرة والتحمل، ويحظى أيضا بمشاركة عربية.
وتعمل لجان اتحاد الفروسية، على إنجاز وإكمال خطة العمل المرسومة لتكون النسخة المقبلة مميزة كما حصلت في النسخ الماضية، وبمتابعة من سمو الأميرة عالية وأعضاء الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم.
ويعكف الاتحاد على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة.
ويسبق انطلاق المنافسات الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد، من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها، ويشرف على السباق أطباء مختصون.
ويكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
ويحظى الحدث الرياضي السياحي، باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.
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