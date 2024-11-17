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الفروسية ينتخب إدارة جديدة ويواصل تحضيراته لسباق الحسين

11/17/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تعقد الهيئة العامة لاتحاد الفروسية اجتماعا انتخابيا برئاسة سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، يوم الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في مقر الاتحاد بالمدينة الرياضية، وحسب جدول الأعمال سيتم خلال الاجتماع المصادقة على اجتماع الهيئة العامة السابق، والمصادقة على الميزانية للعام 2023، وعرض التقرير الإداري للعام 2023 والمصادقة عليهما.
كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة 2024-2028، حيث تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الأحد الماضي، ولغاية يوم الخميس المقبل.
وتضم الهيئة العامة الجديدة للاتحاد، سمو الأميرة عالية بنت الحسين، سمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، غالية نورالدين عن" فئة المعينين"، نادي الجواد العربي عن فئة "الأندية"، مركز الأصايل للفروسية، مركز الصيفي للفروسية، مركز الصهيل للفروسية عن فئة " المراكز"، سنان النشاشيبي، آدم العساف، لانا منصور عن فئة "اللاعبين المعتزلين"، إضافة إلى مركز تل الغاب للفروسية، مركز الجياد للفروسية، هناء بشوتي "أعضاء الهيئة العامة المراقبة للاتحاد".
إلى ذلك، يواصل اتحاد الفروسية التحضيرات لإقامة سباق الحسين الدولي للقدرة والتحمل للعام الحالي، بأفضل ترتيبات ممكنة، تتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة، حيث شهد الحدث الرياضي السياحي الذي يقام يومي الجمعة والسبت، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين، مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، للمنافسة على ألقاب السباق الذي يعد من أصعب سباقات القدرة والتحمل، ويحظى أيضا بمشاركة عربية.
وتعمل لجان اتحاد الفروسية، على إنجاز وإكمال خطة العمل المرسومة لتكون النسخة المقبلة مميزة كما حصلت في النسخ الماضية، وبمتابعة من سمو الأميرة عالية وأعضاء الاتحاد، ويقام السباق لمسافتي 100 كم و120 كم.
ويعكف الاتحاد على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة.
ويسبق انطلاق المنافسات الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد، من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها، ويشرف على السباق أطباء مختصون.
ويكتسب السباق أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامته كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها كمسار للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.
ويحظى الحدث الرياضي السياحي، باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.

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