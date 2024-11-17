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الوحدات يسعى لحصد لقبه الحادي عشر في الدرع

11/17/2024 2:34:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يرنو فريق الوحدات إلى إضافة لقب جديد لخزائن النادي بعد أن ضرب موعدا مع فريق السلط في نهائي بطولة درع الاتحاد عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء. ويبحث "الأخضر" عن حصد اللقب للمرة 11 في تاريخه، ويعد صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بـ10 مرات.
ويبحث الوحدات عن الظفر بلقب الدرع لتكون البداية في تخطيطه نحو البحث عن المنافسة على ألقاب البطولات الأربعة (دوري المحترفين، كأس الأردن، السوبر ودرع الاتحاد)، على الرغم من صعوبة المهمة أمام فريق السلط، الذي قدم مستويات فنية متطورة في مباراة نصف النهائي مع فريق الحسين الذي كان المرشح الأول للفوز باللقب.
وعرف المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي كيف يقود "الأخضر" للمشهد النهائي، وتغلب على الصعوبات التي بدأت بخسارة ثقيلة أمام فريق الحسين بنتيجة 1-3، ليستعيد الفريق قوته بالفوز على نظيره فريق معان 3-1، وبعد ذلك الانتصار على الجزيرة بهدف وحيد، والعقبة 3-1، وفي الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول كان الوحدات بحاجة لنقطة التعادل أمام شباب الأردن للتأهل وتمكن من ذلك بنتيجة 1-1، وفي مباراة نصف النهائي أوقف طموحات فريق الصريح وفاز عليه 4-2.
وعلى الرغم من غياب 4 لاعبين أساسيين من الفريق عن البطولة بسبب تواجدهم مع منتحب النشامى، حيث تقام المنافسات من دون لاعبي المنتخب، تمكن رفاق بهاء فيصل من تحقيق المطلوب بالوصول للمشهد النهائي، رغم العديد من الملاحظات على أداء الفريق في البطولة خصوصا من الناحية الدفاعية والتي عانت منها منظومة الوحدات في معظم المباريات وظهرت واضحة في مباراتي الحسين والصريح، وأعادت مباريات البطولة صورة النجم بهاء فيصل الرائعة وتألقه ولمساته الفنية، ليتصدر قائمة الهدفين بالدور الأول بعد تسجيله 5 أهداف.
وتغلب الوحدات على التعب والإرهاق والسفر خلال الفترة الماضية، بعدما حارب على 3 جبهات، الأولى في دوري أبطال آسيا 2، الثانية في مباريات دوري المحترفين والثالثة في بطولة الدرع، من خلال الزج بمجموعة من اللاعبين الشباب من أبناء الفئات في عدد من مباريات الدرع الذين أثبتوا حضورهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية.
وأكد عضو مجلس إدارة الوحدات ومدير النشاطات الرياضية زياد شلباية، أن الوحدات لا يعرف غير طريق البطولات والمنافسة على الألقاب، وأن الوصول لنهائي الدرع سيكون حافزا أمام منظومة الفريق للظفر باللقب الـ11 في تاريخ النادي، وفاتحة خير نحو حصد البطولات المقبلة.
وأضاف في حديثه لـ "الغد": "نهائي الدرع يجمع بين فريقين شقيقين وتربطهما علاقة قوية ومتينة، وقدما خلال مباريات الدرع أداء طيبا وستكون المباراة النهائية لوحة فنية أخلاقية نقول فيها "مبروك للفائز" و"حظا أوفر للخاسر"، علما أنه لا يوجد خاسر بين الأخوين".
وأردف: "كنا تنمنى إقامة المباراة على ملعب ستاد عمان أو البتراء، حيث إن إقامتها على ملعب عشبي يزيد من جمالية الأداء، إضافة إلى التسهيل على الجماهير في عمان والسلط".
وفي نظرة سريعة إلى لوحة شرف البطولة، نجد أن فريق الوحدات أكثر الفرق فوزا باللقب 10 مرات في الأعوام: 1982، 1983، 1988، 1995، 2002، 2004، 2008، 2010، 2017، و2020 يليه الفيصلي، "9 مرات" الأعوام: 1987، 1991، 1992، 1997، 2000، 2009، 2011، 2022، 2023، والرمثا "5 مرات" الأعوام: 1989، 1990، 1993، 1996، 2001، والحسين إربد "3 مرات" الأعوام: 1994، 2003، 2005 والجزيرة "2" في العامين: 1981، 1986 وعمان "2"، في العامين: 1984، 1985، وشباب الأردن مرتين في العامين 2007 و2017، واليرموك مرة العام 2006، وكفرسوم مرة العام 1998، والجليل مرة العام 2021.
ألقاب الوحدات السابقة
اللقب الأول (1982)
في المباراة النهائية فاز الوحدات على عمان 6-4، بفارق ركلات الترجيح بعد تعادلهما بالوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وسجل للوحدات وقتها نادر زعتر، فيما سجل ركلات الترجيح للوحدات غسان بلعاوي، نادر زعتر، وليد قنديل، ياسر رباح، وباسم تيم الذي رد ركلة جزاء لفريق عمان، وكان مدرب الفريق الراحل عزت حمزة، الذي أكمل المشوار عن المصري فتحي كشك.
اللقب الثاني (1983)
في المباراة النهائية فاز الوحدات على الرمثا بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات نادر زعتر وغشان جمعة، مدرب الفريق: الراحل عزت حمزة.
اللقب الثالث (1988)
وفي المباراة النهائية، فاز الوحدات على الحسين اربد مرة ثانية بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات محمد مشة وجلال علي، مدرب الفريق محمد مصطفى.
اللقب الرابع (1995)
أقيم الدور النهائي على نظام دور ثلاثية جمعت الوحدات، الجزيرة والجليل، حيث فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات هشام عبد المنعم وخالد المجدلاوي، وفاز الوحدات على الجليل بنتيجة 2-0، سجلهما جمال محمود، وسفيان عبدالله ، مدرب الفريق: العراقي عادل يوسف.
اللقب الخامس(2002)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على الفيصلي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات محمود شلباية وسفيان عبدالله، المدرب الراحل عزت حمزة.
اللقب السادس(2005)
المباراة النهائية، فاز الوحدات على الحسين إربد بنتيجة 3-2، وسجل للوحدات رأفت علي، عوض راغب، وأحمد عبدالحليم، المدرب المصري محمد عمر.
اللقب السابع (2008)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على البقعة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، وسجل ركلات ترجيح الوحدات، كلا من: فادي شاهين، محمد أبوزيتون، محمد الدميري، عبدالله الديسي، وعيسى السباح، ورد شلبية ركلة جزاء لفريق البقعة، المدرب العراقي عادل يوسف.

اللقب الثامن (2010)
وفي المباراة النهائية، فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-0، وسجل للوحدات حسن عبدالفتاح، والفلسطيني فهد العتال، المدرب الكرواتي دراغان تالايتش.
اللقب التاسع (2018)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-0، وسجل للوحدات إحسان حداد، وحمزة الدردور، المدرب جمال محمود.
اللقب العاشر (2020)
المباراة النهائية: فاز الوحدات على الرمثا بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات السنغالي عبدالعزيز نداي وأحمد سمير، المدرب عبدالله أبوزمع.

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