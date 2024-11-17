الوحدات يسعى لحصد لقبه الحادي عشر في الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - يرنو فريق الوحدات إلى إضافة لقب جديد لخزائن النادي بعد أن ضرب موعدا مع فريق السلط في نهائي بطولة درع الاتحاد عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء. ويبحث "الأخضر" عن حصد اللقب للمرة 11 في تاريخه، ويعد صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بـ10 مرات.
ويبحث الوحدات عن الظفر بلقب الدرع لتكون البداية في تخطيطه نحو البحث عن المنافسة على ألقاب البطولات الأربعة (دوري المحترفين، كأس الأردن، السوبر ودرع الاتحاد)، على الرغم من صعوبة المهمة أمام فريق السلط، الذي قدم مستويات فنية متطورة في مباراة نصف النهائي مع فريق الحسين الذي كان المرشح الأول للفوز باللقب.
وعرف المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي كيف يقود "الأخضر" للمشهد النهائي، وتغلب على الصعوبات التي بدأت بخسارة ثقيلة أمام فريق الحسين بنتيجة 1-3، ليستعيد الفريق قوته بالفوز على نظيره فريق معان 3-1، وبعد ذلك الانتصار على الجزيرة بهدف وحيد، والعقبة 3-1، وفي الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول كان الوحدات بحاجة لنقطة التعادل أمام شباب الأردن للتأهل وتمكن من ذلك بنتيجة 1-1، وفي مباراة نصف النهائي أوقف طموحات فريق الصريح وفاز عليه 4-2.
وعلى الرغم من غياب 4 لاعبين أساسيين من الفريق عن البطولة بسبب تواجدهم مع منتحب النشامى، حيث تقام المنافسات من دون لاعبي المنتخب، تمكن رفاق بهاء فيصل من تحقيق المطلوب بالوصول للمشهد النهائي، رغم العديد من الملاحظات على أداء الفريق في البطولة خصوصا من الناحية الدفاعية والتي عانت منها منظومة الوحدات في معظم المباريات وظهرت واضحة في مباراتي الحسين والصريح، وأعادت مباريات البطولة صورة النجم بهاء فيصل الرائعة وتألقه ولمساته الفنية، ليتصدر قائمة الهدفين بالدور الأول بعد تسجيله 5 أهداف.
وتغلب الوحدات على التعب والإرهاق والسفر خلال الفترة الماضية، بعدما حارب على 3 جبهات، الأولى في دوري أبطال آسيا 2، الثانية في مباريات دوري المحترفين والثالثة في بطولة الدرع، من خلال الزج بمجموعة من اللاعبين الشباب من أبناء الفئات في عدد من مباريات الدرع الذين أثبتوا حضورهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية.
وأكد عضو مجلس إدارة الوحدات ومدير النشاطات الرياضية زياد شلباية، أن الوحدات لا يعرف غير طريق البطولات والمنافسة على الألقاب، وأن الوصول لنهائي الدرع سيكون حافزا أمام منظومة الفريق للظفر باللقب الـ11 في تاريخ النادي، وفاتحة خير نحو حصد البطولات المقبلة.
وأضاف في حديثه لـ "الغد": "نهائي الدرع يجمع بين فريقين شقيقين وتربطهما علاقة قوية ومتينة، وقدما خلال مباريات الدرع أداء طيبا وستكون المباراة النهائية لوحة فنية أخلاقية نقول فيها "مبروك للفائز" و"حظا أوفر للخاسر"، علما أنه لا يوجد خاسر بين الأخوين".
وأردف: "كنا تنمنى إقامة المباراة على ملعب ستاد عمان أو البتراء، حيث إن إقامتها على ملعب عشبي يزيد من جمالية الأداء، إضافة إلى التسهيل على الجماهير في عمان والسلط".
وفي نظرة سريعة إلى لوحة شرف البطولة، نجد أن فريق الوحدات أكثر الفرق فوزا باللقب 10 مرات في الأعوام: 1982، 1983، 1988، 1995، 2002، 2004، 2008، 2010، 2017، و2020 يليه الفيصلي، "9 مرات" الأعوام: 1987، 1991، 1992، 1997، 2000، 2009، 2011، 2022، 2023، والرمثا "5 مرات" الأعوام: 1989، 1990، 1993، 1996، 2001، والحسين إربد "3 مرات" الأعوام: 1994، 2003، 2005 والجزيرة "2" في العامين: 1981، 1986 وعمان "2"، في العامين: 1984، 1985، وشباب الأردن مرتين في العامين 2007 و2017، واليرموك مرة العام 2006، وكفرسوم مرة العام 1998، والجليل مرة العام 2021.
ألقاب الوحدات السابقة
اللقب الأول (1982)
في المباراة النهائية فاز الوحدات على عمان 6-4، بفارق ركلات الترجيح بعد تعادلهما بالوقت الأصلي بنتيجة 1-1، وسجل للوحدات وقتها نادر زعتر، فيما سجل ركلات الترجيح للوحدات غسان بلعاوي، نادر زعتر، وليد قنديل، ياسر رباح، وباسم تيم الذي رد ركلة جزاء لفريق عمان، وكان مدرب الفريق الراحل عزت حمزة، الذي أكمل المشوار عن المصري فتحي كشك.
اللقب الثاني (1983)
في المباراة النهائية فاز الوحدات على الرمثا بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات نادر زعتر وغشان جمعة، مدرب الفريق: الراحل عزت حمزة.
اللقب الثالث (1988)
وفي المباراة النهائية، فاز الوحدات على الحسين اربد مرة ثانية بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات محمد مشة وجلال علي، مدرب الفريق محمد مصطفى.
اللقب الرابع (1995)
أقيم الدور النهائي على نظام دور ثلاثية جمعت الوحدات، الجزيرة والجليل، حيث فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات هشام عبد المنعم وخالد المجدلاوي، وفاز الوحدات على الجليل بنتيجة 2-0، سجلهما جمال محمود، وسفيان عبدالله ، مدرب الفريق: العراقي عادل يوسف.
اللقب الخامس(2002)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على الفيصلي بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات محمود شلباية وسفيان عبدالله، المدرب الراحل عزت حمزة.
اللقب السادس(2005)
المباراة النهائية، فاز الوحدات على الحسين إربد بنتيجة 3-2، وسجل للوحدات رأفت علي، عوض راغب، وأحمد عبدالحليم، المدرب المصري محمد عمر.
اللقب السابع (2008)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على البقعة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0، وسجل ركلات ترجيح الوحدات، كلا من: فادي شاهين، محمد أبوزيتون، محمد الدميري، عبدالله الديسي، وعيسى السباح، ورد شلبية ركلة جزاء لفريق البقعة، المدرب العراقي عادل يوسف.
اللقب الثامن (2010)
وفي المباراة النهائية، فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-0، وسجل للوحدات حسن عبدالفتاح، والفلسطيني فهد العتال، المدرب الكرواتي دراغان تالايتش.
اللقب التاسع (2018)
في المباراة النهائية، فاز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 2-0، وسجل للوحدات إحسان حداد، وحمزة الدردور، المدرب جمال محمود.
اللقب العاشر (2020)
المباراة النهائية: فاز الوحدات على الرمثا بنتيجة 2-1، وسجل للوحدات السنغالي عبدالعزيز نداي وأحمد سمير، المدرب عبدالله أبوزمع.
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