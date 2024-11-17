منتخبات الرجبي تعسكر في الإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يغادر وفد المنتخبات الوطنية للرجبي إلى مدينة الإسكندرية، ظهر اليوم، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى مساء الأحد المقبل، يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية القوية، وذلك ضمن الشراكة المتواصلة بين اتحاد اللعبة ونظيره المصري، وتأكيدا للالتزام على تطوير اللعبة على المستويات كافة.
وينخرط في المعسكر التدريبي المنتخب الوطني للرجال فئة 15 لاعبا وفريق السيدات للسباعيات والفريق الوطني المستحدث للشباب تحت 20 عاما للسباعيات، حيث تخوض المنتخبات المشاركة مباريات
ودية غدا، في إطار التحضير للموسم الجديد.
ويخوض فريق الرجال مباراتين تجريبيتين ضد فريق الإسكندرية لفئة 15 لاعبا، استكمالا لمسلسل التنافس المثير الذي بدأت فصوله العام الماضي وانتهى بفوز متبادل لكل فريق، فيما يلعب فريق السيدات مباريات إعدادية ضد نخبة الفرق المصرية، وهما: الإسكندرية وولفز وبانثرز، كما سيخوض الشباب تحت 20 عاما، ثلاث مباريات ضد فرق الإسكندرية للفئة ذاتها، في أول مسار تنافسي لهم على الساحة الدولية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في تصريحاته لـ "الغد": "يسلط المعسكر التدريبي الضوء على التزام اتحاد الرجبي في تطوير اللاعبين وتحقيق النجاح الدولي، كما يوفر فرصة إعداد مثالية لفريق الرجال للموسم الجديد 2025، ويمنح فريق السيدات خبرة كبيرة قبل الشروع في البطولة العربية للسباعيات في شباط (فبراير) المقبل".
وأضاف: "نحتفل بإطلاق فريقنا الأول لفئة الشباب تحت 20 عاما، في إنجاز يتحقق من خلال برنامج T1 للرجبي العالمي، وبشكل يعكس التزامنا برعاية المواهب الشابة وتطوير اللعبة، فخورون بإنهاء العام بمثل هذه الإنجازات والنجاحات، مما يمهد الطريق إلى رسم مستقبل أكثر إشراقا للرجبي الأردني".
وأتم حديثه بالقول: "توجه فرق الرجبي إلى مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، يبرهن على التزامنا في اتحاد الرجبي بنمو اللعبة ورعاية المواهب وتحقيق التميز على الساحة الدولية، لتحقيق النتائج الإيجابية على المدى القريب".
وتطرق مدير الرجبي والأداء العالي أحمد حموقة، للحديث عنه الجوانب التطويرية للمعسكر التدريبي، بقوله: "هذه المبادرة أساسية لتحسين المهارات وتعزيز الاستعداد التنافسي، فريق الرجال سيحقق رؤى تكتيكية مهمة من خلال مباريات عالية المستوى، بينما يعكس تأسيس فريق تحت 20 عاما، نجاح برامجنا التطويرية للاعبين، وسيحصل اللاعبون الشباب على أول تجربة دولية لهم، مما يضع حجر الأساس لنموهم المستقبلي، هذا المعسكر لن يكون تنافسيا للاعبي هذه الفئة؛ وإنما يشكل الخطوة الأولى للرجبي الأردني نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية".
بدوره، قال مدرب المنتخب الوطني لفريق سباعيات السيدات شامل شابسوغ: "ستكتسب لاعباتنا تجربة مثالية من خلال المعسكر، سواء داخل الملعب أو خارجه، خصوصا أن التنافس ضد أندية مصرية قوية والمشاركة في جدول تدريبي مكثف سيعزز تماسك فريقنا ويطور عقلية الفوز للاعباتنا، هذه المبادرة تمثل تحديا وفرصة رائعة لوضع أسس النجاح في المستقبل، إنه إنجاز كبير لرجبي السيدات في الأردن، ونحن مستمرون في تجاوز التحديات واغتنام الفرص الجديدة".
وينتظر أن يعزز المعسكر التدريبي أطر الشراكة بين اتحاد الرجبي ونظيره المصري ونادي الإسكندرية، كما يعمق هذا التعاون روح التآخي والنمو المتبادل في اللعبة، إلى جانب إلهام الجيل القادم من الرياضيين وتوفير منصة لتوسيع نطاق الرجبي في الأردن، ولا سيما من خلال مبادرات برنامج T1 للرجبي.
ويثمن اتحاد الرجبي الجهود الكبيرة التي تبذلها عائلته من الرعاة والداعمين، وفي مقدمتهم: الملكية الأردنية، إيسوزو الأردن، جوردانو، ستينجز واللجنة الأولمبية الأردنية، وذلك نظير دعمهم المستمر للمنافسات الدولية وتفانيهم في تطوير الرجبي في الأردن، فضلا عن دورهم المحوري في تحقيق أهداف الرجبي وتمكين الرياضيين من الوصول إلى مستويات جديدة.
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