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منتخبات الرجبي تعسكر في الإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد

11/17/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يغادر وفد المنتخبات الوطنية للرجبي إلى مدينة الإسكندرية، ظهر اليوم، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى مساء الأحد المقبل، يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية القوية، وذلك ضمن الشراكة المتواصلة بين اتحاد اللعبة ونظيره المصري، وتأكيدا للالتزام على تطوير اللعبة على المستويات كافة.
وينخرط في المعسكر التدريبي المنتخب الوطني للرجال فئة 15 لاعبا وفريق السيدات للسباعيات والفريق الوطني المستحدث للشباب تحت 20 عاما للسباعيات، حيث تخوض المنتخبات المشاركة مباريات ودية غدا، في إطار التحضير للموسم الجديد.
ويخوض فريق الرجال مباراتين تجريبيتين ضد فريق الإسكندرية لفئة 15 لاعبا، استكمالا لمسلسل التنافس المثير الذي بدأت فصوله العام الماضي وانتهى بفوز متبادل لكل فريق، فيما يلعب فريق السيدات مباريات إعدادية ضد نخبة الفرق المصرية، وهما: الإسكندرية وولفز وبانثرز، كما سيخوض الشباب تحت 20 عاما، ثلاث مباريات ضد فرق الإسكندرية للفئة ذاتها، في أول مسار تنافسي لهم على الساحة الدولية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز أبو خلف في تصريحاته لـ "الغد": "يسلط المعسكر التدريبي الضوء على التزام اتحاد الرجبي في تطوير اللاعبين وتحقيق النجاح الدولي، كما يوفر فرصة إعداد مثالية لفريق الرجال للموسم الجديد 2025، ويمنح فريق السيدات خبرة كبيرة قبل الشروع في البطولة العربية للسباعيات في شباط (فبراير) المقبل".
وأضاف: "نحتفل بإطلاق فريقنا الأول لفئة الشباب تحت 20 عاما، في إنجاز يتحقق من خلال برنامج T1 للرجبي العالمي، وبشكل يعكس التزامنا برعاية المواهب الشابة وتطوير اللعبة، فخورون بإنهاء العام بمثل هذه الإنجازات والنجاحات، مما يمهد الطريق إلى رسم مستقبل أكثر إشراقا للرجبي الأردني".
وأتم حديثه بالقول: "توجه فرق الرجبي إلى مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، يبرهن على التزامنا في اتحاد الرجبي بنمو اللعبة ورعاية المواهب وتحقيق التميز على الساحة الدولية، لتحقيق النتائج الإيجابية على المدى القريب".
وتطرق مدير الرجبي والأداء العالي أحمد حموقة، للحديث عنه الجوانب التطويرية للمعسكر التدريبي، بقوله: "هذه المبادرة أساسية لتحسين المهارات وتعزيز الاستعداد التنافسي، فريق الرجال سيحقق رؤى تكتيكية مهمة من خلال مباريات عالية المستوى، بينما يعكس تأسيس فريق تحت 20 عاما، نجاح برامجنا التطويرية للاعبين، وسيحصل اللاعبون الشباب على أول تجربة دولية لهم، مما يضع حجر الأساس لنموهم المستقبلي، هذا المعسكر لن يكون تنافسيا للاعبي هذه الفئة؛ وإنما يشكل الخطوة الأولى للرجبي الأردني نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية".
بدوره، قال مدرب المنتخب الوطني لفريق سباعيات السيدات شامل شابسوغ: "ستكتسب لاعباتنا تجربة مثالية من خلال المعسكر، سواء داخل الملعب أو خارجه، خصوصا أن التنافس ضد أندية مصرية قوية والمشاركة في جدول تدريبي مكثف سيعزز تماسك فريقنا ويطور عقلية الفوز للاعباتنا، هذه المبادرة تمثل تحديا وفرصة رائعة لوضع أسس النجاح في المستقبل، إنه إنجاز كبير لرجبي السيدات في الأردن، ونحن مستمرون في تجاوز التحديات واغتنام الفرص الجديدة".
وينتظر أن يعزز المعسكر التدريبي أطر الشراكة بين اتحاد الرجبي ونظيره المصري ونادي الإسكندرية، كما يعمق هذا التعاون روح التآخي والنمو المتبادل في اللعبة، إلى جانب إلهام الجيل القادم من الرياضيين وتوفير منصة لتوسيع نطاق الرجبي في الأردن، ولا سيما من خلال مبادرات برنامج T1 للرجبي.
ويثمن اتحاد الرجبي الجهود الكبيرة التي تبذلها عائلته من الرعاة والداعمين، وفي مقدمتهم: الملكية الأردنية، إيسوزو الأردن، جوردانو، ستينجز واللجنة الأولمبية الأردنية، وذلك نظير دعمهم المستمر للمنافسات الدولية وتفانيهم في تطوير الرجبي في الأردن، فضلا عن دورهم المحوري في تحقيق أهداف الرجبي وتمكين الرياضيين من الوصول إلى مستويات جديدة.

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