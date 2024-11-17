علاج جيني يُعيد القدرة على السمع ويعزّز الرؤية

طوّر باحثون بكلية الطب في ((هارفارد)) الأميركية علاجاً جينياً للمصابين بمتلازمة ((آشر من النوع 1F))، وهي حالة نادرة تسبّب الصمم والعمى التدريجيين.



وأظهرت نتائج دراستهم المنشورة في مجلة ((جورنال أوف كلينيكال إنفيستيغيشن))، أنّ طريقة جديدة لتقديم نسخة مصحَّحة من الجين المعيب الذي يسبّب متلازمة ((آشر PCDH15))، أعادت السمع في نماذج لفئران التجارب، وأظهرت تقدّماً في تحسين الرؤية بعضيات شبكية العين لدى القردة والرئيسيات غير البشرية.



ويُعدّ هذا العلاج الجيني التجريبي الثاني لمتلازمة ((آشر)) الذي طوّره مختبر أستاذ العلوم الطبية الانتقالية في كلية الطب بجامعة ((هارفارد))، ديفيد كوري.



وكانت بحوث سابقة أظهرت أنّ استراتيجية مختلفة لتوصيل الجينات أعادت السمع في الفئران.

وتوفّر الطريقة الجديدة خياراً ثانياً في حال ثبُت أنّ النهج الأول غير آمن أو غير فعّال عند اختباره على البشر.



قال كوري، المؤلّف الرئيسي للدراسة، في بيان، الجمعة: ((من دون تجربة سريرية على البشر لا يمكننا معرفة ما إذا كان علاجنا الجيني الأول يُعيد الوظيفة الطبيعية))، مشدّداً على أنّ ((الاستراتيجية الجديدة تمنحنا دعماً أكبر في حال فشل العلاج الأول. وقد يتبيّن لنا بمجرّد اختبار العلاج الجديد على المرضى أنه أفضل من العلاج الأول)).



واجه الباحثون تحدّياً رئيسياً في تصميم علاج باستخدام جين ((PCDH15))، نظراً إلى أنه كبير الحجم ولا يتناسب مع الغلاف المجوّف للفيروس، المعروف اختصاراً بـ((AAV))؛ وهو بمنزلة المركبة الأكثر شيوعاً والأكثر أماناً المستخدمة لنقل الجينات إلى الخلايا المُستهدف علاجها.



كانت الاستراتيجية السابقة للفريق تتضمّن تقليص حجم ((PCDH15)) إلى جين آخر صغير يمكن أن يتناسب مع حجم الفيروس الحامل له داخل جسم المريض.

لكن الاستراتيجية الجديدة نجحت في قطع الجين بالكامل إلى نصفين، وإدخال كل نصف في الفيروس الحامل له (AAV)، قبل توصيله إلى الأذن الداخلية أو العين.

هناك، ينضم النصفان ويبدآن في توجيه الخلايا لإنتاج البروتين الذي يشفّره الجين ((PCDH15)) بشكل صحيح.



ويُولد الأشخاص المصابون بمتلازمة ((آشر من النوع 1F)) من دون سمع أو قدرة على الإحساس بتوازن الجسم. كما أنهم يفقدون بصرهم تدريجياً. وقد نجح النهج الجديد من العلاج في استعادة السمع والإحساس بالتوازن لدى الفئران.



ووفق نتائج الدراسة، أدّى العلاج إلى رفع مستويات الجين المطلوب في الخلايا الحساسة للضوء في عضيات الشبكية البشرية وشبكيات العين لدى الرئيسيات غير البشرية مثل القردة.

كما انتقل البروتين إلى المكان الصحيح في تلك الخلايا.



تشير كلتا النتيجتين إلى أنّ استراتيجية العلاج قد تعمل يوماً ما على تعزيز الرؤية لدى المرضى من البشر.



وهو ما علّقت عليه المؤلّفة الأولى للدراسة، أستاذة علم الأعصاب في مختبر كوري، طبيبة العيون في كلية الطب بجامعة ((هارفارد))، مارينا إيفانشينكو، قائلة: ((هذه النتائج مثيرة للاهتمام.

ففي حين يمكن لغرسات القوقعة معالجة فقدان السمع لدى مرضى متلازمة آشر من البشر، لا علاجات حالياً لخلل الرؤية المرتبط بتلك المتلازمة لدى البشر)).-(وكالات)