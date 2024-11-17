الحسين للسرطان ينظم مؤتمرًا رائدًا حول تمكين مستقبل علاج السرطان

في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجال السرطان، نظم مركز الحسين للسرطان مؤتمراً رائداً بعنوان تمكين مستقبل علاج السرطان: تقاطع الذكاء الاصطناعي والجراحة والروبوتات. حضر المؤتمر 400 مشارك من مختلف التّخصّصات الطّبية في الأردن، بما في ذلك أطباء الجراحة، فرق التمريض، والعديد من التخصّصات الطبيّة الأخرى.

وشارك في المرتمر ثلّة من المتحدثين المتميزيين من بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المجاورة، تناولوا فيه أحدث التّطوّرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الجراحة المتقدمة، والروبوتات، ودورها في تحسين رعاية المرضى ومكافحة السرطان بفعالية أكبر. وتناول المؤتمر دور الروبوتات في تطوير وتبسيط العمليات الجراحية المعقدة، حيث أصبح من الممكن القيام بإجراءات جراحية دقيقة بفضل تكنولوجيا الروبوتات التي تقلل من نسبة التدخل البشري وتتيح للفرق الطبية العمل بأعلى مستويات الدقة. وقد أتاح المؤتمر للحضور فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات الجراحية الروبوتية ودورها في تحسين نسب الشفاء والتقليل من المضاعفات المحتملة للمرضى.



وقال الدكتور عاصم منصور، المدير العام لمركز الحسين للسرطان بأنّ أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة تسهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها أمراض السرطان. وصرح قائلاً: "هذا المؤتمر يعكس التزام مركز الحسين للسرطان بالريادة في تطوير حلول شاملة ومستدامة لعلاج السرطان. من خلال دمج الخبرات الطبية مع التقدم التكنولوجي، كما نسعى إلى بناء مستقبل واعد للمرضى، حيث تكون الرعاية الصحية أكثر دقة، وأقل توغلاً، وأكثر أمانًا."



وشهد المؤتمر تسليط الضوء على القدرات التحولية للذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان وتحسين دقة العلاج. فالتكنولوجيا الحديثة تتيح إمكانية تحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية المعقدة وتوفير معلومات دقيقة للأطباء، مما يسهم في اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة واتخاذ قرارات علاجية تعتمد على البيانات بأسلوب أكثر شمولية. وبهذا الشأن، قال الدكتور محمود المصري، رئيس المؤتمر: "الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط أداة مساعدة، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا للفرق الطبية في تحسين التشخيص ودقة العلاج. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين التقنيات الحديثة والتخصصات الطبية لخدمة أفضل لرعاية مرضى السرطان."



وأضاف المصري:" يعد مؤتمر تمكين مستقبل علاج السرطان خطوة هامة نحو بناء منظومة صحية تعتمد على الابتكار التكنولوجي، حيث يسعى مركز الحسين للسرطان من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة لتعزيز التعاون بين المتخصصين والأكاديميين والباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء الأردن. ويدعو المركز كافة المهتمين بمجال الرعاية الصحية إلى الاستفادة من الفرص المعرفية والتعاون المثمر لتعزيز ممارسات علاج السرطان محليًا وإقليميًا.