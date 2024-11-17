الحسين للسرطان ينظم مؤتمرًا رائدًا حول تمكين مستقبل علاج السرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتميز في مجال علاج السرطان، نظم مركز الحسين للسرطان مؤتمراً رائداً بعنوان تمكين مستقبل علاج السرطان: تقاطع الذكاء الاصطناعي والجراحة والروبوتات. حضر المؤتمر 400 مشارك من مختلف التّخصّصات الطّبية في الأردن، بما في ذلك أطباء الجراحة، فرق التمريض، والعديد من التخصّصات الطبيّة الأخرى.
وشارك في المرتمر ثلّة من المتحدثين المتميزيين من بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المجاورة، تناولوا فيه أحدث التّطوّرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، الجراحة المتقدمة، والروبوتات، ودورها في تحسين رعاية المرضى ومكافحة السرطان بفعالية أكبر. وتناول المؤتمر دور الروبوتات في تطوير وتبسيط العمليات الجراحية المعقدة، حيث أصبح من الممكن القيام بإجراءات جراحية دقيقة بفضل تكنولوجيا الروبوتات التي تقلل من نسبة التدخل البشري وتتيح للفرق الطبية العمل بأعلى مستويات الدقة. وقد أتاح المؤتمر للحضور فرصة الاطلاع على أحدث التقنيات الجراحية الروبوتية ودورها في تحسين نسب الشفاء والتقليل من المضاعفات المحتملة للمرضى.
وقال الدكتور عاصم منصور، المدير العام لمركز الحسين للسرطان بأنّ أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة تسهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها أمراض السرطان. وصرح قائلاً: "هذا المؤتمر يعكس التزام مركز الحسين للسرطان بالريادة في تطوير حلول شاملة ومستدامة لعلاج السرطان. من خلال دمج الخبرات الطبية مع التقدم التكنولوجي، كما نسعى إلى بناء مستقبل واعد للمرضى، حيث تكون الرعاية الصحية أكثر دقة، وأقل توغلاً، وأكثر أمانًا."
وشهد المؤتمر تسليط الضوء على القدرات التحولية للذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان وتحسين دقة العلاج. فالتكنولوجيا الحديثة تتيح إمكانية تحليل كميات ضخمة من البيانات الطبية المعقدة وتوفير معلومات دقيقة للأطباء، مما يسهم في اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة واتخاذ قرارات علاجية تعتمد على البيانات بأسلوب أكثر شمولية. وبهذا الشأن، قال الدكتور محمود المصري، رئيس المؤتمر: "الذكاء الاصطناعي لم يعد فقط أداة مساعدة، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا للفرق الطبية في تحسين التشخيص ودقة العلاج. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين التقنيات الحديثة والتخصصات الطبية لخدمة أفضل لرعاية مرضى السرطان."
وأضاف المصري:" يعد مؤتمر تمكين مستقبل علاج السرطان خطوة هامة نحو بناء منظومة صحية تعتمد على الابتكار التكنولوجي، حيث يسعى مركز الحسين للسرطان من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة لتعزيز التعاون بين المتخصصين والأكاديميين والباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء الأردن. ويدعو المركز كافة المهتمين بمجال الرعاية الصحية إلى الاستفادة من الفرص المعرفية والتعاون المثمر لتعزيز ممارسات علاج السرطان محليًا وإقليميًا.
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