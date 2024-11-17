نادية الزعبي: الإعلام التقليدي أساس المصداقية رغم هيمنة السوشيال ميديا

أكدت مقدمة البرامج التلفزيونية الأردنية نادية الزعبي أن الإعلام التقليدي هو أساس المصداقية الذي لا يمكن الاستغناء عنه، رغم التطور الرقمي وهيمنة وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة بعنوان "الإعلام في زمن السوشيال ميديا"، والتي أقيمت ضمن فعاليات الشارقة الدولي للكتاب، المنظم من قبل هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "هكذا نبدأ"، في مركز إكسبو الشارقة وتستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر الجاري.



تحديات الإعلام في عصر السوشيال ميديا

واستعرضت الزعبي خلال الجلسة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإعلام بفضل السوشيال ميديا، معتبرة أن العلاقة بين الجانبين تكاملية أكثر منها تنافسية.

وقالت: "مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة انتشار الإعلاميين والمؤثرين، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات كبيرة، أبرزها الإدمان الرقمي الذي صنفته منظمة الصحة الرقمية كأحد أخطر أنواع الإدمان، إذ يقضي الفرد نحو 8 ساعات يومياً على المنصات الرقمية."



وأشارت الزعبي إلى أن تأثير السوشيال ميديا لا يتوقف عند الإدمان فقط، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية للإعلاميين والمؤثرين. وأضافت: "صحيح أن السوشيال ميديا تعزز الحضور والشهرة، لكنها تسلب أجمل لحظات الحياة، وتجعل حياة الإعلامي الشخصية عرضة للانتقاد."



الكتاب الورقي بين الماضي والحاضر

وفي حديثها عن معرض الشارقة الدولي للكتاب، أثنت الزعبي على هذا الحدث الثقافي المميز، معتبرة أنه يجسد زخم القراءة والإبداع لكل الفئات العمرية. وقالت: "الكتاب الورقي باقٍ، ولا يمكن أن يختفي. وعلى الرغم من أننا نعيش في عصر السوشيال ميديا، إلا أن الإنسان مجبول على حب الورق والقراءة، كما أن الكتاب هو مصدر الثقة والمعلومة الموثوقة التي لا غنى عنها."



كما أكدت أنها تستمتع بربط القراءة بالواقع، مشيرة إلى تأثرها الكبير بالكاتب الأردني حسام أبو طويلة الملقب بـ "ديك الجن" وبكتاب "أبي الذي أكرهه" الذي يناقش صدمات النشأة وتحدياتها.

وقدّمت الزعبي نصيحة للإعلاميين بضرورة تطوير أدواتهم ومواكبة التطور الرقمي مع الحفاظ على المصداقية. وشددت على أهمية الوقت النوعي والحرص على تحقيق التوازن بين العمل والحياة.



وعن المرأة العربية في الإعلام، أشادت الزعبي بنماذج مشرقة تسهم في تعزيز المشهد الإعلامي، وقالت: "المرأة في السوشيال ميديا لديها حضور قوي، وعدد متابعات أكبر مقارنة بالرجال، لكنها تحتاج إلى أن تكون مستعدة للتحديات التي يفرضها كونها شخصية عامة".

وأوضحت الزعبي أنها تحاول تقديم محتوى يلامس الجميع ويستند إلى الصدق والدقة، معتبرة أن الجمهور الحقيقي للإعلامي أو المؤثر هو من يظهر دعمه في الواقع وليس في العالم الافتراضي فقط.

