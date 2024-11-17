بعد نزال الأجيال.. منع تايسون وبول من ممارسة الملاكمة لهذا السبب

ذكرت مصادر إعلامية -السبت- أنه سيتم منع مايك تايسون وجيك بول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة بعد خوضهما "نزال الأجيال" الذي أقيم في تكساس بالولايات المتحدة.



وانتهى النزال بخسارة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب بول، وذلك بإجماع الحكام.



وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).



واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضعه في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات الدقيقة والقوية.



وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.



ويعتزم الملاكمان مواصلة مسيرتهما داخل الحلبة، ولكن في الوقت الحالي سيحتاجان إلى أخذ بعض الوقت من الراحة، وفقا للقواعد الإلزامية.



وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن بول وتايسون سيتم منعهما من ممارسة الملاكمة 7 أيام بعد نزالهما الاحترافي المكون من 8 جولات.



وستفرض إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس، التي أشرفت على النزال، حظرا على الملاكمين لمدة أسبوع من أجل ضمان وقت كاف للتعافي من أي إصابات متعلقة بالمواجهة.



وذكرت الهيئة التنظيمية أن "الاستبعاد الطبي للملاكم من أجل سلامته، وقد يتم بناء على توصية الطبيب الفاحص".



وبموجب القواعد، يخضع الملاكمين إلى الراحة 3 أيام لكل جولة، وعلى فترة أطول في حالة تعرض أحدهما للضربة القاضية أو القاضية الفنية.



وأضافت الهيئة "يجوز للملاكم الذي لا يوافق على الاستبعاد أو الإيقاف الطبي أو فترة الراحة المحددة -وفق تقدير طبيب الحلبة- أن يطلب عقد جلسة استماع لإظهار دليل على اللياقة البدنية".



وحصل بول الفائز على 40 مليون دولار بينما كان نصيب تايسون 20 مليونا.



وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المرة الأخيرة التي سيظهر فيها بالحلبة، قال تايسون "لا أعرف. الأمر يعتمد على الموقف. لا أعتقد ذلك".



وقال البطل السابق للوزن الثقيل "كنت أعرف أنه (بول) مقاتل جيد. لم أثبت شيئًا لأي شخص، فقط لنفسي. أنا لست من هؤلاء الذين يحرصون على إرضاء العالم، أنا سعيد فقط بما يمكنني فعله".



من جهة أخرى، أشاد بول بخصمه وقال "تايسون، هذا شرف كبير. إنه رمز. كان شرفًا لي أن أتنافس معه. لقد كان بالضبط ما كنت أتوقعه".









وبحسب النقاد والمتابعين لم يرق ذلك النزال لمستوى التوقعات العالية، خاصة من جانب تايسون الذي بدا متعبا وكافح كثيرا طيلة الجولات الثماني.