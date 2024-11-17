السرقة عند الأطفال..الأسباب والأعراض وطرق العلاج

تلاحظ بعض الأمهات إصابة طفلها بمرض سرقة الأشياء أو تغيير مكانها مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا بذلك أنه يعاني من مشكلة خطيرة تستمر معه لفترة طويلة ولا يوجد لذلك.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كيفية علاج السرقة عند الأطفال وفقًا لما ذكره المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI.



أسباب السرقة عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب وراء إصابة الطفل بالسرقة من بينها:



- الفضول، أي الرغبة الدائمة لمعرفة ما بداخل شيء ما أو كيف يعمل.

- الحاجة إلى انتباه الوالدين أو المحيطين به.

- الشعور بالحرمان من شيء ما، مما يدفعه إلى السرقة.

- التأثير البيئي، فمن الممكن أن يلاحظ الطفل هذا السلوك من الآخرين أو من البرامج التلفزيونية والألعاب الإلكترونية.

- المشاكل النفسية في بعض الحالات.



كيفية التعامل مع مشكلة السرقة عند الأطفال

هناك بعض الطرق التي تساعد في التعامل مع الطفل المصاب بالسرقة من بينها:



1- الحوار المفتوح

من الضروري الانتباه جيدًا للحوار المفتوح مع الطفل من خلال التحدث مع الطفل بهدوء ووضوح حول خطورة السرقة، والاستماع إلى دوافعه وأسبابه، والابتعاد قدر الإمكان عن لومه واتهامه المباشر ومحاولة تفهم وجهة نظره.



2- التعليم

عادة ما يفضل شرح الفرق للطفل بين ما يملكه وما هو ملك الغير، وضرورة إرشاده لاحترام ممتلكات الآخرين، كما يفضل استخدام القصص والألعاب لتوضيح الفكرة بشكل أفضل للطفل.



3- تلبية احتياجات الطفل

يجب أن يحرص الآباء على تلبية احتياجات الطفل العاطفية والمادية، ومنحه الحب والاهتمام الكافي وتشجيعه المستمر على التعبير عن مشاعره بحرية.



4- العقاب الإيجابي

لا يفضل إطلاقًا اللجوء إلى العقاب البدني أو النفسي للطفل بل يفضل استبداله بالعقاب الإيجابي مثل حرمان الطفل من نشاط يحبه الطفل لفترة قصيرة، و المكافآت الدورية على السلوك الجيد.



5- الاستعانة بالمتخصصين

في حالة استمرار المشكلة لفترة طويلة فمن الأفضل الاستعانة بالمتخصصين للحصول على بعض الطرق التي تساعد في علاج السرقة عند الأطفال دون تعرض الطفل لأي مخاطر قد تؤثر عليه.

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