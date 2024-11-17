السرقة عند الأطفال..الأسباب والأعراض وطرق العلاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلاحظ بعض الأمهات إصابة طفلها بمرض سرقة الأشياء أو تغيير مكانها مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا بذلك أنه يعاني من مشكلة خطيرة تستمر معه لفترة طويلة ولا يوجد علاج لذلك.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كيفية علاج السرقة عند الأطفال وفقًا لما ذكره المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI.
أسباب السرقة عند الأطفال
هناك العديد من الأسباب وراء إصابة الطفل بالسرقة من بينها:
- الفضول، أي الرغبة الدائمة لمعرفة ما بداخل شيء ما أو كيف يعمل.
- الحاجة إلى انتباه الوالدين أو المحيطين به.
- الشعور بالحرمان من شيء ما، مما يدفعه إلى السرقة.
- التأثير البيئي، فمن الممكن أن يلاحظ الطفل هذا السلوك من الآخرين أو من البرامج التلفزيونية والألعاب الإلكترونية.
- المشاكل النفسية في بعض الحالات.
كيفية التعامل مع مشكلة السرقة عند الأطفال
هناك بعض الطرق التي تساعد في التعامل مع الطفل المصاب بالسرقة من بينها:
1- الحوار المفتوح
من الضروري الانتباه جيدًا للحوار المفتوح مع الطفل من خلال التحدث مع الطفل بهدوء ووضوح حول خطورة السرقة، والاستماع إلى دوافعه وأسبابه، والابتعاد قدر الإمكان عن لومه واتهامه المباشر ومحاولة تفهم وجهة نظره.
2- التعليم
عادة ما يفضل شرح الفرق للطفل بين ما يملكه وما هو ملك الغير، وضرورة إرشاده لاحترام ممتلكات الآخرين، كما يفضل استخدام القصص والألعاب لتوضيح الفكرة بشكل أفضل للطفل.
3- تلبية احتياجات الطفل
يجب أن يحرص الآباء على تلبية احتياجات الطفل العاطفية والمادية، ومنحه الحب والاهتمام الكافي وتشجيعه المستمر على التعبير عن مشاعره بحرية.
4- العقاب الإيجابي
لا يفضل إطلاقًا اللجوء إلى العقاب البدني أو النفسي للطفل بل يفضل استبداله بالعقاب الإيجابي مثل حرمان الطفل من نشاط يحبه الطفل لفترة قصيرة، و المكافآت الدورية على السلوك الجيد.
5- الاستعانة بالمتخصصين
في حالة استمرار المشكلة لفترة طويلة فمن الأفضل الاستعانة بالمتخصصين للحصول على بعض الطرق التي تساعد في علاج السرقة عند الأطفال دون تعرض الطفل لأي مخاطر قد تؤثر عليه.
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