الرواشدة: مشاركة الأردن بمعرض الكويت للكتاب يمثل تتويجا للعلاقات الثقافية بين البلدين

قال الثقافة مصطفى الرواشدة إن مشاركة الأردن كـ"ضيف شرف" بمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47 يمثل تتويجًا للعلاقات الثقافية بين البلدين، وتؤكد المكانة التي يحظى بها الأردن ومثقفوه في المشهد الثقافي العربي.



ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، عبر الرواشدة عن شكره لدولة الكويت الشقيقة لاختيار الأردن "ضيف شرف"، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة النوعية الأردنية، سواء من خلال الجناح الذي صُمم هندسيًا ليعبر عن النمط المعماري الحضاري والتراثي في الأردن، بما يضمه من مفردات تتصل بثقافة الإنسان، واشتمل على رموز تاريخية وسياحية وثقافية متنوعة.



وقال الوزير إن الأردن كان دائمًا وفيًا لعروبته ومخلصًا لقضاياه القومية، معبرًا باستمرار عن ثوابته الوطنية التي شكلت أساس مواقفه، والتي جسدها حامل شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعمه المتواصل للأهل في غزة هاشم.



وأشار إلى أن العلاقة بين الأردن والكويت تمثل نموذجًا لعلاقات الأشقاء في المواقف المشتركة.



وأكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين متجذرة تاريخيًا، عززها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



ونوه بأن هذا المعرض، الذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل ويستمر عشرة أيام، يمثل ثمرة تشاركية بين المؤسسات الثقافية الأردنية، ومنها اتحاد الناشرين الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى، والمنتدى الثقافي لمؤسسة عبد الحميد شومان، لتقديم صورة مشرقة للمشهد الثقافي الأردني في تعدده وتنوعه وثراء حقوله الإبداعية.



وبيّن أن صناعة الكتاب في الأردن تمثل جزءًا مهمًا من الصناعات الثقافية الإبداعية، وقد حققت الكثير من التقدم في الشكل والمحتوى والمضمون.



وختم الرواشدة بالقول إن الكويت كانت وما تزال منارة للمثقف العربي، بتجربتها في الإصدارات الرائدة، ومنها: مجلة العربي، وعالم الفكر، وعالم المعرفة، فضلًا عن عدد من المؤسسات الثقافية التي أثرت المشهد الثقافي العربي والإنساني، مثل مؤسسة البابطين.



ويعبر الجناح الأردني في مفرداته عن الهوية المعمارية الأردنية بامتدادها العربي في زخارفه الإسلامية، وامتداده الحضاري في تصميم الأعمدة، ليكون الجناح رمزًا وعنوانًا بصريًا وجماليًا يعبر عن الهوية الوطنية في تنوعها وتفاصيلها.



واختيرت في الجناح زهرة السوسنة السوداء، التي تُعد من أندر الأزهار في العالم، وتتميز بألوانها التي تمثل مزيجًا بين الأسود والأرجواني الداكن مع بقع بيضاء في منتصفها. وبالرغم من مظهرها الرقيق، فهي تتميز بالصلابة وقدرتها على مقاومة الظروف القاسية في البيئات المختلفة. ولندرتها وسماتها، فقد عُدت رمزًا وطنيًا.



وإلى جوار السوسنة السوداء، يمتد على واجهة الجناح حوض يضم نماذج من زيتون الأردن، الذي يعد من أقدم أنواع الزيتون في العالم، وخاصة زيتون المهراس المعمر، الذي أُدرج على قائمة التراث الثقافي العالمي (اليونسكو). وتعد هذه الأشجار النواة الأساسية (الأم) لأشجار الزيتون في العالم.



وفي واجهة الجناح، الذي صُمم بأيدٍ أردنية، تبرز "الخزنة" بشكل نافر كأحد أهم معالم المدينة الوردية، البتراء، عاصمة الأنباط، وهي المدينة الساحرة التي تُعد آية في الجمال، واختيرت لتكون واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة.



وفي باحة الجناح، توجد شواهد أثرية، مثل مسلة ميشع، ملك موآب، وبعض الآنية الخزفية التي صنعتها أيدي الفنانين المبدعين والحرفيين. ويكتمل المشهد بلوحات فنية من إبداع شباب موهوبين من طلبة معهد الفنون التابع لوزارة الثقافة.



وعلى أرفف الجناح، ستحتل عشرات العناوين الصادرة عن وزارة الثقافة، والتي تتناول تاريخ الأردن بأبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومنها: مكنز التراث الشعبي، الذي يوثق المفردات الشعبية لمناحي الحياة في الأردن، والذي جاء ضمن مشروع مكنز التراث العربي الذي ترعاه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.



وتشتمل أرفف الجناح على سلسلة كتب الملوك الهاشميين التي تضم مؤلفات ملوك بني هاشم في الجوانب السياسية والتراثية، وتعبر عن مواقفهم في عدد من القضايا العربية والدولية والإنسانية، إضافة إلى سيرهم ومسيرتهم.



كما يشتمل الجناح على شاشة لعرض فيلم يتناول عددًا من المبدعين الرواد في حقول معرفية متنوعة، إضافة إلى لقطات من الطبيعة، ومشاهد من المعالم التاريخية والأثرية التي تعكس عمق التاريخ الحضاري للأردن.



ويشارك في البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب بدورته الـ47 التي تحمل شعار "العالم في كتاب"، عدد من المثقفين الأردنيين بندوات ومحاضرات تتناول المشهد الثقافي والفني في الأردن.



ويبدأ برنامج المشاركة الأردنية يوم الافتتاح بندوة بعنوان "العلاقات الثقافية بين البلدين" يقدمها الدكتور سالم الدهام. وفي اليوم التالي، يقدم الدكتور يزن التل ندوة بعنوان "الصناعات الثقافية الإبداعية في الأردن".



وتتواصل جلسات البرنامج الثقافي بندوات حول "المشهد الثقافي والأدبي في الأردن" تقدمها الروائية سميحة خريس، والدكتور علاء غرايبة، والدكتور إبراهيم الدهون.



وفيما يتعلق بالمشهد الفني في الأردن، يتحدث الدكتور صبحي الشرقاوي عن الموسيقى، والفنان محمد العبادي عن الدراما، والدكتور خالد الحمزة عن الفن التشكيلي، والفنان نبيل نجم عن المسرح.



كما يلقي الدكتور بكر خازر المجالي محاضرة بعنوان "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



يُذكر أن الأردن كان "ضيف شرف" في العام الماضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

