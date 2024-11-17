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هشام الجخ يبدع بتقديم أجمل قصائده في الشارقة الدولي للكتاب

11/17/2024 2:34:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة-الغد- في أمسية شعرية استثنائية ضمن فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أطل الشاعر المصري المبدع هشام الجخ على جمهور المعرض من عشاق الشعر والكلمة، حيث قدم مجموعة من أبرز قصائده التي تجمع بين صدق العاطفة وعمق المعنى، معبرا من خلالها عن قضايا الوطن، الهوية، الحب والذكريات.
في بداية الأمسية الشعرية ألقت الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، مقدمة جميلة عبرت فيها عن المحبة العميقة التي يكنها الإماراتيون لمصر وشعبها الأصيل، ثم دخل الجخ القاعة - التي امتلأت عن آخرها بالجمهور- وسط هتافات حماسية وتفاعل كبير للغاية، وهو يردد أبيات قصيدته الشهيرة "التأشيرة" حيث يقول: "أسبِّحُ باسمك اللهُ، وليس سواكَ أخشاهُ، وأعلَمُ أن لي قدراً سألقاهُ سألقاهُ" ثم وجه عميق محبته وشكره لجمهور القاعة والقائمين على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43.
الجمهور مشاركا في الأمسية
أكثر ما ميز أمسية الجخ، أنه لم يلقِ شعره واقفا على المنصة كما يفعل الشعراء في العادة، بل نزل من على المنصة واختار أن يتمشى بين الصفوف، حتى وصل لآخر القاعة، وهو يلقي أبيات قصيدته "التأشيرةط، الأمر الذي خلق تفاعلاً قوياً، جعل الجمهور يشعر وكأنه جزء أساسي من هذه اللحظات الإبداعية المميزة، ترك أثراً عميقاً لوحظ على وجوه الحاضرين.
وبعد أن انتهى الجخ من قراءة قصيدته الأشهر "التأشيرة"، اتبع نظاماً مميزاً في اختيار قصائده التي قرأها، حيث كان يسأل الجمهور ماذا تحبون أن تسمعوا، وكلما أجاب الجمهور باسم قصيدةٍ كان هشام الجخ يقرؤها فوراً، فأدهش الجمهور بقصيدته "متزعليش"، ثم بعدها قرأ قصيدة "تيدورا"، وانتقل منها لقصيدة "الطناش" التي اختارها الجمهور كذلك، وأنهى أمسيته بقصيدة "مصلتش العشا" التي أهداها لروح والدته.
أداء شعري مسرحي مدهش
وتميز هشام الجخ الذي يعرف بلقب "هويس الشعر العربي"، بإلقائه الدرامي الذي يدمج بين الشعر الفصيح والعامي بطريقة فريدة، حيث أبدع خلال الأمسية في استخدام نبرات صوته وحركاته الجسدية ليجسيد قصائده ويوصلها بشكل يلامس قلوب الجمهور، وحصد الجخ جراء أدائه اللافت للنظر التصفيقات والهتافات العالية، لتصبح القاعة وكأنها تنبض مع كل بيت شعري يلقيه، في أجواءٍ إبداعية مزجت ما بين الشعر والمسرح في تجربة متكاملة لن ينساها زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

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