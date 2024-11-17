أديبات يؤكدن دور السرد النسائي في إثراء الهوية الثقافية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الشارقة- الغد- أكدت أديبات إماراتيات أهمية الكتابة السردية النسائية في إبراز الهوية الثقافية لدولة الإمارات، ودورها في تقديم تجارب أدبية تعكس التنوع المجتمعي وتساهم في بناء جسور التواصل الثقافي، مشيرات إلى أن السرد النسائي الإماراتي يحمل بصمات إبداعية متجددة تتجاوز الأطر التقليدية، وتجمع بين الأصالة والحداثة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "السرد النسائي الإماراتي"، ضمن فعاليات معرض
الشارقة الدولي للكتاب 2024، استضافت كلا من: أسماء الزرعوني، الكاتبة والشاعرة المخضرمة، الكاتبة والناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي، منى عبد القادر آل علي، الكاتبة والمخرجة السينمائية، وأدارتها الإعلامية مانيا سويد. وتناولت الجلسة التنوع في الكتابة السردية النسوية الإماراتية، مسلطة الضوء على العوالم الأدبية الثرية التي صاغتها الكاتبات من أجيال مختلفة، وكيفية وضعهن بصمات واضحة على السرد الإماراتي المعاصر.
الكتابة للطفل تعكس الهوية الوطنية
واستعرضت الدكتورة بديعة تجربتها الأدبية، موضحة أن دخولها عالم الأدب بدأ من النقد الأكاديمي الذي أشعل شغفها بالكتابة، خاصة في أدب الطفل. وبينت أن بحثها العلمي حول الهوية الوطنية في أدب الأطفال دفعها لكتابة قصص تعزز هذا الجانب، مشيرة إلى أن بعض أعمالها مثل "مد وجزر" وقصص الأطفال التي حازت جوائز، تعكس التزامها بخلق قصص تربوية تحمل قيمًا ثقافية. وأكدت أن الكتابة للطفل تتطلب وعياً خاصاً بمفردات عالم الطفولة وسلوكياتها، ما يجعلها تحديا إبداعيا يستدعي مزيدًا من القرب من هذا العالم.
السينما مرآة النصوص الأدبية
وتحدثت الكاتبة والمخرجة منى آل علي عن علاقتها الإبداعية بين الكتابة والإخراج السينمائي، موضحةً أن أعمالها الأدبية تولدت من شغفها بالفنون البصرية، حيث توظف الصورة السينمائية لإبراز الأحداث في قصصها القصيرة، مشيرةً إلى أن الرواية تتطلب جهداً بحثياً عميقاً. كما أكدت أهمية تعزيز الهوية الوطنية في الأعمال الأدبية، داعية الكتاب الإماراتيين للتركيز على إبراز تراثهم وثقافتهم لضمان استمرار الهوية الثقافية في ظل العولمة.
وعكست الجلسة عمق تجربة السرد النسائي الإماراتي ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية، واستشراف مستقبل الأدب الذي يدمج بين الإرث والتجديد، ليظل مصدر إلهام للأجيال القادمة. معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، أقيم بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "هكذا نبدأ" وانتهت فعالياته أمس.
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