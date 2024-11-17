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السودان يا غالي يضيء أولى ليالي مهرجان أجيال السينمائي

11/17/2024 2:34:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






الدوحة- في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة، انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024، حيث افتتحت أولى لياليه بعرض فيلم "السودان يا غالي" للمخرجة هند المدبّ. لتحمل الليلة مزيجا من مشاعر الحزن والأمل، مسلطة الضوء على الصمود والإنسانية بنكهة سينمائية ملهمة.
"السودان يا غالي" هو فيلم وثائقي مؤثر يظهر معاني الصمود والإنسانية من خلال قصة سردية تحاكي الواقع المرير الذي عاشه الشعب السوداني، كما يبرز أصوات الشباب الحالمين والحاملين لمبادئ الصمود والكرامة والأمل في مواجهة التحديات والاضطرابات التي يمر بها بلدهم السودان.
جاء التصوير في الفيلم ليحاكي الأحداث بعمق، بينما حملت الموسيقا التصويرية الجمهور إلى قلب الخرطوم، لتغمرهم بأجواء المعاناة والأمل التي سكنت قلوب الشباب. أصواتهم، التي صدحت بالحرية وتغنت بها، نقلت رسالة نضالهم وسعيهم الدؤوب نحو مستقبل أفضل. امتزجت البسمة بالدمعة بين صفوف الحاضرين، في مشاهد عاطفية تلامس القلوب.
يقدم الفيلم تصويرا إبداعيا لشباب ملهمين يناضلون من أجل الحرية بالكلمات، الأشعار، والهتافات التي تنبض بالأمل. ولم يكن الجمهور السوداني الحاضر للعرض إلا ليشاركهم الهتافات بصوت يملؤه الفخر والاعتزاز بالنضال الوطني الذي يجسد إرادة الشعب السوداني. كما يسلط الفيلم الضوء على قوة هذا الشعب وصموده في سعيه الدؤوب نحو السلام والوحدة. ومع إعلان شارة النهاية للفيلم الذي استمر لمدة 85 دقيقة، استمر التصفيق الحار لمدة تجاوزت الـ5 دقائق في تعبير منهم عن مدى التأثير والإبداع الذي حققه طاقم العمل بهذا الفيلم.
وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي العام الحالي، مظهرا قدرة الأحلام والأمل والإبداع على مواجهة القوى القمعية بقوى شبابية.
ويشكل مهرجان أجيال السينمائي الحدث السنوي المنتظر الذي يجمع عشاق السينما العالمية والإبداع والسرد القصصي الثقافي، وحمل شعار "لحظات تشكلنا" لهذه السنة، مؤكدا بذلك أن الجمهور والحكام الصغار وجميع المشاركين، يصنعون لحظات لا تنسى في مهرجان أجيال السينمائي ويشكلون شخصياتهم وتغيير نظرتهم للحياة.
وقبل بدء العرض قدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمتها مبينة أن السودان وغزة تعانيان اليوم ولا يمكن افتتاح المهرجان من دون أن يكونان جزءا منه ونستذكرهم في لياليه، كما شاركت الجمهور قصيدة كتبتها من وحي المعاناة التي تعيشها غزة والسودان اليوم.
وهذا ما صرحت به فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، أن افتتاح أجيال بفيلم "السودان يا غالي"، يعكس التزامهم الكامل بتسليط الضوء على المناطق التي غالباً ما تبقى مهمشة، ولإبراز الأصوات التي تجسد صمود الروح الإنسانية وقوّتها.
وختمت كلمتها، مؤكدة أن هذه الأفلام هي أكثر من مجرد عرض، بل هي ذكرى ستبقى مع الجمهور طوال الحياة، فهي ليست فقط أفلاما، بل هي أحلام وخيال وطموح. ليكن بذلك هذا الافتتاح البداية لأيام مليئة بالمفاجآت والإبداع العربي الذي سيعيشها جمهور مهرجان أجيال السينمائي في دورته الجديدة.
ويعمل مهرجان أجيال السينمائي على جمع الفنانين وعشّاق الأفلام من مختلف أرجاء العالم، للمشاركة في حوارات هادفة، واستكشاف رؤى جديدة، والاحتفاء بقوة السرد القصصي على إحداث التغيير.
ويشمل برنامج العام الحالي أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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