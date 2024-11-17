السودان يا غالي يضيء أولى ليالي مهرجان أجيال السينمائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية
الدوحة- في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة، انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024، حيث افتتحت أولى لياليه بعرض فيلم
"السودان يا غالي" للمخرجة هند المدبّ. لتحمل الليلة مزيجا من مشاعر الحزن والأمل، مسلطة الضوء على الصمود والإنسانية بنكهة سينمائية ملهمة.
"السودان يا غالي" هو فيلم وثائقي مؤثر يظهر معاني الصمود والإنسانية من خلال قصة سردية تحاكي الواقع المرير الذي عاشه الشعب السوداني، كما يبرز أصوات الشباب الحالمين والحاملين لمبادئ الصمود والكرامة والأمل في مواجهة التحديات والاضطرابات التي يمر بها بلدهم السودان.
جاء التصوير في الفيلم ليحاكي الأحداث بعمق، بينما حملت الموسيقا التصويرية الجمهور إلى قلب الخرطوم، لتغمرهم بأجواء المعاناة والأمل التي سكنت قلوب الشباب. أصواتهم، التي صدحت بالحرية وتغنت بها، نقلت رسالة نضالهم وسعيهم الدؤوب نحو مستقبل أفضل. امتزجت البسمة بالدمعة بين صفوف الحاضرين، في مشاهد عاطفية تلامس القلوب.
يقدم الفيلم تصويرا إبداعيا لشباب ملهمين يناضلون من أجل الحرية بالكلمات، الأشعار، والهتافات التي تنبض بالأمل. ولم يكن الجمهور السوداني الحاضر للعرض إلا ليشاركهم الهتافات بصوت يملؤه الفخر والاعتزاز بالنضال الوطني الذي يجسد إرادة الشعب السوداني. كما يسلط الفيلم الضوء على قوة هذا الشعب وصموده في سعيه الدؤوب نحو السلام والوحدة. ومع إعلان شارة النهاية للفيلم الذي استمر لمدة 85 دقيقة، استمر التصفيق الحار لمدة تجاوزت الـ5 دقائق في تعبير منهم عن مدى التأثير والإبداع الذي حققه طاقم العمل بهذا الفيلم.
وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي العام الحالي، مظهرا قدرة الأحلام والأمل والإبداع على مواجهة القوى القمعية بقوى شبابية.
ويشكل مهرجان أجيال السينمائي الحدث السنوي المنتظر الذي يجمع عشاق السينما العالمية والإبداع والسرد القصصي الثقافي، وحمل شعار "لحظات تشكلنا" لهذه السنة، مؤكدا بذلك أن الجمهور والحكام الصغار وجميع المشاركين، يصنعون لحظات لا تنسى في مهرجان أجيال السينمائي ويشكلون شخصياتهم وتغيير نظرتهم للحياة.
وقبل بدء العرض قدمت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، كلمتها مبينة أن السودان وغزة تعانيان اليوم ولا يمكن افتتاح المهرجان من دون أن يكونان جزءا منه ونستذكرهم في لياليه، كما شاركت الجمهور قصيدة كتبتها من وحي المعاناة التي تعيشها غزة والسودان اليوم.
وهذا ما صرحت به فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي، أن افتتاح أجيال بفيلم "السودان يا غالي"، يعكس التزامهم الكامل بتسليط الضوء على المناطق التي غالباً ما تبقى مهمشة، ولإبراز الأصوات التي تجسد صمود الروح الإنسانية وقوّتها.
وختمت كلمتها، مؤكدة أن هذه الأفلام هي أكثر من مجرد عرض، بل هي ذكرى ستبقى مع الجمهور طوال الحياة، فهي ليست فقط أفلاما، بل هي أحلام وخيال وطموح. ليكن بذلك هذا الافتتاح البداية لأيام مليئة بالمفاجآت والإبداع العربي الذي سيعيشها جمهور مهرجان أجيال السينمائي في دورته الجديدة.
ويعمل مهرجان أجيال السينمائي على جمع الفنانين وعشّاق الأفلام من مختلف أرجاء العالم، للمشاركة في حوارات هادفة، واستكشاف رؤى جديدة، والاحتفاء بقوة السرد القصصي على إحداث التغيير.
ويشمل برنامج العام الحالي أفلاما متنوعة وملهمة تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الأعمار، وتجمع الأفراد من مختلف الثقافات لمشاهدة العديد من القصص الملهمة والمحفزة على التفكير.
ويعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، إضافة إلى "جيك-إند" الذي يعد أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. وستقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.
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