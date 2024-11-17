بعد تحقيق الغد.. محافظ العاصمة يُشكل لجنة لمراقبة جسور المشاة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
شكل محافظ العاصمة ياسر العدوان لجنة متخصصة لمتابعة التجاوزات والخروقات الموجودة على جسور المشاة في عمان بعد التحقيق الذي نشر اليوم الأحد على "الغد" بعنوان "جسور المشاة.. حتى لا يكون العابر مفقودا والخارج مولودا".
وقال العدوان لـ"الغد"، "بعد متابعة التجاوزات والخروقات التي عرضها التحقيق الصحفي، تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ومراقبة جسور المشاة، ومنع وجود أي أصحاب أسبقيات أو متسولين أو اية تجاوزات وسيتم القبض على أي شخص مخالف للقانون لإيداعه للجهات القضائية".
أقرأ أيضًا: جسور المشاة.. حتى لا يكون العابر مفقودا والخارج مولودا (فيديو)
ورصد مُعد التحقيق، 132 جسر مشاة في العاصمة عمان على مدار 30 يوما، وثق خلالها زجاجات مشروبات روحية فارغة، ووكرا لأصحاب أسبقيات جنائية، ومرتعا للمتسولين، ومكبا للنفايات، فضلا عن تهالك أجزاء كبيرة منه.
MENAFN17112024000072011014ID1108894817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.