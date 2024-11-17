بعد تحقيق الغد.. محافظ العاصمة يُشكل لجنة لمراقبة جسور المشاة

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

شكل محافظ العاصمة ياسر العدوان لجنة متخصصة لمتابعة التجاوزات والخروقات الموجودة على جسور المشاة في عمان بعد التحقيق الذي نشر اليوم الأحد على "الغد" بعنوان "جسور المشاة.. حتى لا يكون العابر مفقودا والخارج مولودا".



وقال العدوان لـ"الغد"، "بعد متابعة التجاوزات والخروقات التي عرضها التحقيق الصحفي، تم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ومراقبة جسور المشاة، ومنع وجود أي أصحاب أسبقيات أو متسولين أو اية تجاوزات وسيتم القبض على أي شخص مخالف للقانون لإيداعه للجهات القضائية".

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ورصد مُعد التحقيق، 132 جسر مشاة في العاصمة عمان على مدار 30 يوما، وثق خلالها زجاجات مشروبات روحية فارغة، ووكرا لأصحاب أسبقيات جنائية، ومرتعا للمتسولين، ومكبا للنفايات، فضلا عن تهالك أجزاء كبيرة منه.





