خطة حكومية شاملة لتطوير المعابر الحدودية

قال الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لتحسين واقع البنية التحتية في جميع المراكز الحدودية نظراً للمستجدات التي طرأت على أعداد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المملكة عبر هذه المراكز بهدف تمكينها من استيعاب هذه الأعداد دون حدوث أي ازدحامات أو اكتظاظ، وتقديم صورة حضارية لزائري المملكة.



وأضاف خلال تفقده واقع البنى التحتية في مركز حدود العمري، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية وفقاً لأولوية كل معبر وخصوصيته، حيث تعكف وزارة الأشعال على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذه الغاية.



ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة إلى تنفيذ جملة من أعمال الصيانة والتحسين الطارئة التي يحتاجها المعبر، خصوصا في الساحات والمداخل.



واستمع أبو السمن الى عرض حول واقع المعبر الحدودي الذي يربط المملكة بجارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية قدمه مدير المركز العقيد محمد السواعير الذي بين أن أكثر من 3.5 مليون زائر ومواطن عبروا الى المملكة خلال العام الماضي من خلال معبر العمري، مبيناً أن المركز يشهد حركة للمسافرين والشحن الى كافة دول الخليج.



يذكر أن وزارة الأشغال نفذت عام 2014 عطاءا لإنشاء مباني وساحات الشحن شمل مبنى للجوازات والجمارك ومركز دفاع مدني ومبنى للخدمات وعيادة صحية وبنيه تحتية من ساحات وطرق ومباني خدماتية مختلفة بكلفة (34 مليون) على أرض مساحتها (450) أربعمائة وخمسون دونماً.