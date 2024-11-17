رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، ورئيس مجلس الوزراء الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العلاقات الأخوية وآفاق تعزيزها بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، التأكيد على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة العمل على تعزيز التعاون الثنائي؛ ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، حيث أشار حسَّان إلى المشاريع الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها في العديد من القطاعات الحيوية مثل المياه والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.



وجرى التأكيد على أهمية دورية انعقاد اللجنتين العليا المشتركة والتجارية والإفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين.



كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل ومستدام للأشقاء في غزَّة ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.