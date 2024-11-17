هيئة الاعتماد تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات العالي وضمان جودتها، خلال جلسته الأخيرة برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر الصرايرة، عددا من القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات.



وشملت القرارات منح العلوم والتكنولوجيا شهادة ضمان الجودة على المستوى المؤسسي، والموافقة على الاستمرار في منح كلية العلوم في جامعة الزرقاء شهادة ضمان الجودة.



ووافق المجلس على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية، والهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية، ودكتور في الطب في جامعة اليرموك، والرياضيات والعلوم الحياتية والعلوم الطبية المخبرية ومؤهل العلاج التنفسي في جامعة آل البيت.



وتضمنت كذلك الموافقة على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس العلاج الطبيعي، وعلوم السمع والنطق، ومؤهل العلاج الوظيفي، وتقنيات الأشعة الطبية، والتغذية السريرية والحميات في جامعة آل البيت.



ووافق المجلس على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات علم الحاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الحصن، ودكتور في الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة في جامعة الزرقاء.



وأقرّ تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى السابع لتخصصات بكالوريوس الإعلام الرقمي الإلكتروني في جامعة العلوم التطبيقية، والمحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة جرش، والتمريض، والإذاعة والتلفزيون، والصحافة والإعلام، والإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط،



وتضمنت القرارات الموافقة على تسكين مؤهلات في الإطار الوطني للمستوى التاسع لتخصصات ماجستير العلوم الحياتية والرياضيات في جامعة آل البيت، والفيزياء في جامعة الزرقاء، والحقوق في جامعة البترا، وعلم الغذاء والتغذية في جامعة جرش.



وأقرّ تسكين مؤهل الموسيقى/ مسار العلوم الموسيقية في معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية لمرحلة الدرجة الجامعية المتوسطة في المستوى السادس.



كما أقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس الهندسة الصناعية في الجامعة الأردنية، وماجستير الهندسة الصناعية/إدارة/ التصميم والتصنيع، وماجستير هندسة الصيانة وإدارة الجودة، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وعلم الربوتات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس العلوم الطبية المخبرية في جامعة جرش، وبكالوريوس التكنولوجيا المالية في جامعة الزرقاء، وماجستير المحاسبة وبكالوريوس التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وإدارة سلسة التوريد والإدارة اللوجستية، والتكنولوجيا المالية في جامعة الشرق الأوسط.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس هندسة القوى والطاقة المتجددة، وهندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وبكالوريوس القانون، وماجستير التحكيم وفض النزاعات التجارية، والقانون العام، والقانون الخاص في جامعة عمان العربية.



وأقر استمرارية الاعتماد الخاص لدبلوم المتوسط سكرتاريا تنفيذية، والإنتاج النباتي، وتكنولوجيا التعليم الإلكتروني، والرعاية البيطرية، وبكالوريوس التربية المهنية،و إنتاج ووقاية النبات في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الشوبك.