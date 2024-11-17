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الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

11/17/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة عيد استقلال بلاده.


وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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