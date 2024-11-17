الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة عيد استقلال بلاده.
وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بدوام التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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