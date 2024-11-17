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العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

11/17/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل الزرعيني، بوفاة الدكتور فتحي الزرعيني، وإلى عشيرة البقور بوفاة الحاج صالح الكايد البقور، شقيق اللواء المتقاعد مصلح الكايد البقور.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم آل الزرعيني وعشيرة البقور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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