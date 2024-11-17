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الأردن يدين هجومين إرهابيين على المحكمة العليا ومجلس النواب في البرازيل

11/17/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى المحكمة الفدرالية العليا ومجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية.


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

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