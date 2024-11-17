الأردن يدين هجومين إرهابيين على المحكمة العليا ومجلس النواب في البرازيل

الأردن يدين هجومين إرهابيين على المحكمة العليا ومجلس النواب في البرازيل
التاريخ
11/17/2024 2:34:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون
المغتربين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى المحكمة
الفدرالية العليا ومجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية.
وأكد
الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها
الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في مواجهة جميع أشكال
الإرهاب والعنف التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.
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