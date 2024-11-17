الأمن يدعو إلى الحيطة خلال المنخفض الجوي المتوقع

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع، والابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



كما دعت المديرية سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة هطول الأمطار وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في بعض المناطق .



وأكدت المديرية ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.



وشددت على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة.-(بترا)