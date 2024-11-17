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الحوثيون يعلنون استهداف يافا وعسقلان بمسيّرات

11/17/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، أنهم نفذوا "عملية نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة".

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