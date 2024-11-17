الحوثيون يعلنون استهداف يافا وعسقلان بمسيّرات
التاريخ
11/17/2024 2:33:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، أنهم نفذوا "عملية نوعية في يافا وعسقلان باستخدام عدد من الطائرات المسيرة".
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