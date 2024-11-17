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سنواصل الوحشية مع الرضا بأن الجميع يكرهوننا

11/17/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: اهود اولمرت 17/11/2024



أعمال الشغب الذي قام بها المسلمون ضد مشجعي مكابي تل أبيب هي حدث خطير، كان يجب معالجته بشكل حثيث وقوي. الشرطة في هولندا لم تستعد بسرعة ولم تتخذ الخطوات المطلوبة للدفاع عن الضيوف الذين دخلوا بشكل قانوني إلى عاصمتها. ردود الزعماء السياسيين في هولندا، بمن فيهم رئيسة بلدية امستردام، تدل على أنهم يدركون أن هذا الحدث غير محتمل، وأنه يهدد الاستقرار الداخلي وسمعتها كدولة يوجد فيها تطبيق للقانون ضد الجرائم، وبالأساس تدل على الإدراك بأن التسليم بأعمال الشغب العنيفة يمكن أن يضر ليس فقط بمشجعي كرة قدم، بل سيضر مواطنيها أيضا.
هولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي توجد فيها جالية مسلمة كبيرة، التي أحيانا تسمح لنفسها باستخدام العنف، حتى دون صلة بدولة إسرائيل واليهود أو بالشرق الأوسط. ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، بريطانيا ودول كثيرة أخرى، أصبحت هدفا لهجرة المسلمين. الفجوة بين التراث الاجتماعي لدول أوروبا ونمط الحياة فيها، وغياب نمط حياة ديمقراطي في الدول التي جاء منها المهاجرون المسلمون، تقلق جدا أوروبا التي توجد فيها نسبة كبيرة من المسلمين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بالذات في هولندا، هذه الفجوة خدمت أحزاب اليمين التي تعتبر المهاجرين المسلمين تهديدا لنمط الحياة الذي أغلبية ساحقة في هذه الدول تريد الحفاظ عليه. يبدو أن الصدمة التي تسببت فيها الهجمات العنيفة على مشجعي مكابي تل أبيب يمكن أن تؤدي إلى استخلاص الدروس، التي ستؤدي إلى مواجهات داخلية بين السلطات الحكومية في الدول الأوروبية وبين الجاليات الإسلامية التي تعيش فيها.
بخصوص إسرائيل والإسرائيليين فانه ليس بالضرورة أنه سيحدث تغييرا. قبل أي شيء آخر لأن أعمال الشغب هذه ليست ظاهرة عنيفة من اللاسامية. فقد كانت بالأساس مظهرا من مظاهر كراهية معظم المسلمين لدولة إسرائيل ومواطنيها، بسبب ما حدث ويحدث في المنطقة، وليس استمرارا للاسامية التاريخية التي مصادرها تكمن في التعصب الديني المسيحي. الرد التاريخي الذي ساد في هولندا وتمثل في تصريحات هزلية لعدد من قادتها لا يمثل سبب الكراهية المتزايدة لإسرائيل ومواطنيها، لكن هذه الكراهية آخذة في الاتساع وهي تهدد بعزل إسرائيل بشكل سيهدد مكانتها ونمط حياتها.
محاولة المقارنة بين أعمال الشغب في امستردام وحدث كارثي هي في المقام الأول الدليل على فقدان الاتزان النفسي لجزء من الذين يردون في داخلنا، لكن ذلك أكثر. فنحن نعيش منذ سنوات غير قليلة في أجواء فيها حكومة إسرائيل تشجع وتقوم برعاية نظرية أن كل العالم ضدنا وأن الجميع يحاولون القضاء علينا. الإسرائيلي الذي يعارض سياسة الحكومة أو جزءا من عملياتها العسكرية في السنة الأخيرة يعتبر حسب من يؤيدون الحكومة وبعض أعضائها بأنه من حماس ويتعاون مع قتلة الإسرائيليين، وربما حتى قام بالتنسيق للهجوم القاتل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 مع يحيى السنوار. أيضا من ينتقد خطوات الحكومة خارج الدولة أو ينتقد الأحداث التي تحدث في ساحات الحرب فهو بشكل تلقائي عدو الشعب ومؤيد لحماس.
في هذا المناخ قمنا بتحويل الرئيس الأميركي المغادر جو بايدن، الصديق الكبير لإسرائيل الذي هب لمساعدتها بشكل لم يفعله أي رئيس أميركي آخر في أي يوم، إلى عدو ومؤيد لحماس. بايدن أرسل جيشه إلى الشرق الأوسط، وأرسل حاملات الطائرات والغواصات، والطائرات القتالية الأكثر تقدما شاركت بالفعل في الدفاع عن المدن والمستوطنات لدينا من صواريخ إيران. ولكن تأخير صغير في تزويدنا بعدد من القنابل على ضوء الاستخفاف الفظ من قبل الحكومة، وبالأساس رئيس الحكومة، بتصويات الإدارة الأميركية في مواضيع تتعلق بالمس الشديد بمئات آلاف الفلسطينيين الذين ليسوا (مقاتلين) في غزة، كان من شأنه أن يعرض بايدن كعدو.
الحادث في امستردام لا يعتبر الحادث الواحد والوحيد. يتوقع أن تكون أحداث كثيرة مثله في الدول الأوروبية. في المقام الأول هذا تعبير عن الغضب المتزايد على ما يحدث في منطقتنا. ليس فقط نتيجة الكراهية المتجدرة، القديمة، لليهود والإسرائيليين، بل أيضا هو غضب متزايد مما نفعله، وما نقوله وكيف نظهر في نظر الكثيرين الذين لا يوجد لهم إرث تاريخي في كراهية اليهود.
في أرجاء أوروبا وفي أميركا الشمالية وفي أميركا الجنوبية ودول كثيرة في آسيا فان ما يشكل الوعي هو صور الدمار في غزة. التحقيق الذي تجريه الجهات الامنية لدينا في هذه الفترة حول قتل مئات المدنيين الفلسطينيين الذين لم تكن لهم أي صلة بالإرهاب، هو فقط طرف جبل الجليد للأحداث التي تهز مزاج الملايين في أرجاء العالم.
كثيرون تماهوا مع ألمنا بسبب المذبحة الإجرامية التي ارتكبها (مقاتلو) حماس في 7 تشرين أول (اكتوبر)، لكنهم يتفاعلون مع المشاهد المتواصلة التي تبثها وسائل الإعلام في أرجاء العالم عن أكثر من مليون من الفلسطينيين الذين يسيرون وهم يحملون أكياس البلاستيك في أرجاء غزة، مرة من الشمال إلى الجنوب وأحيانا من الجنوب إلى الشمال بعد تدمير بيوتهم بالكامل. كثيرون في العالم لا يمكنهم التسليم بتحويل غزة إلى أنقاض. إعادة غزة أو الأحياء السكنية في بيروت (ليس الضاحية وحدها) إلى العصر الحجري كما وعد بعض الزعماء لدينا، هي ليست بالضبط الشعار الذي يحسن سمعة دولة إسرائيل ويعزز مكانتها في العالم. المظاهرات، العنيفة أحيانا، ضد إسرائيل والإسرائيليين ستستمر في مدن كثيرة أخرى في العالم، وأقوال الهراءات لنتنياهو التي تقارن هذه الأحداث بالكارثة لن تمنع ولن توقف هذا الهياج.
لا مناص من الاعتراف بأن المجتمع الإسرائيلي أحب حاجتنا إلى الظهور كضحايا للكراهية وما هو معروض كلاسامية، تأخذ تعبيرات عنيفة في اماكن مختلفة في العالم. ولكن هذه المظاهر، هذه المرة خلافا لإحداث اخرى في التاريخ الدموي للشعب اليهودي، ترتبط بالتجربة المعاصرة لأعمال العنف والوحشية، احيانا القاتلة، التي نحن أنفسنا المسؤولون عنها.
ما يحدث في هذه الفترة في غزة ليس حربا وجودية لنا، وليس تعبيرا عن حاجة مبررة للدفاع عن انفسنا، بل هو استمرار بدون أي مبرر لعنف ليس له هدف أو اتجاه واضح، لكنه يساهم بشكل حاسم في تقليص احتمالية انقاذ المخطوفين، وهو يتعلق بموت الكثير من الجنود في احداث لا تؤدي إلى أي نتيجة مناسبة، ايضا، يجب الاعتراف بذلك بنزاهة، يؤدي إلى موت الكثيرين من سكان غزة غير المشاركين في (العنف).
الادعاء الكاذب بأن جميع سكان غزة هم مؤيدون لحماس، وبناء على ذلك فقد تم حسم مصيرهم، هو بالضبط ما يثير غضب الكثيرين في ارجاء العالم، ويشجع المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وأميركا على التظاهر ضدنا، واحيانا استخدام العنف ضدنا، الذي لا يوجد له أي مبرر ولا توجد أي طريقة للتسليم به. الاستحواذ المرضي لدينا كي نظهر ونشعر بالاضطهاد والكراهية ضدنا، يجد التشجيع الحقير من حكومة إسرائيل، وهو يستهدف تبرير مواصلة المعركة العسكرية وتعزيز تضامن الضحايا بين السكان الإسرائيليين واثبات الادعاء بأنه لا يجوز لنا تقديم أي تنازل قد يؤدي إلى انهاء الحرب وانقاذ المخطوفين، الذين بقوا على قيد الحياة وجثث الموتى. في نفس الوقت لعب دور الضحية يدفعنا إلى التورط بلا حاجة إلى استمرار القتال في لبنان، الذي يجبي أيضا عددا كبيرا من الضحايا في أوساط مواطني شمال البلاد وفي أوساط الجنود ايضا.
الحدث في امستردام هو حدث مؤسس، لكن هذه الأحداث شكلت ايضا تذكيرا للعداء الآخذ في الازدياد تجاه إسرائيل والإسرائيليين، ليس لكونهم يهودا. العداء هو بسبب أنه يتم عرضهم في كل وسائل الإعلام العامة في العالم، في أوروبا بالتأكيد وفي الشبكات الاجتماعية، كممثلين لدولة التي العنف والتدمير والمس بالمدنيين تمثلها الآن بصورة لا يمكن تجاهل ابعادها أو أخطارها.
حتى الآن لم نقل أي شيء عما يفعله الإسرائيليون في الضفة الغربية. أعمال الشغب هناك، القتل والتمييز وتدمير الممتلكات ونشاطات ممنهجة تستهدف سحق حقوق الانسان للكثيرين هناك، ربما (للاسف) لا تجد أي تغطية كافية لها في وسائل الإعلام في إسرائيل، لكنهم في أوروبا يشاهدون ويسمعون ويفقدون الصبر علينا.

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