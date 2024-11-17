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موسم الزيتون.. فرص عمل مؤقتة تعين أسرا على متطلبات الحياة

11/17/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ما إن بدأ موسم قطاف الزيتون حتى جمع محمود نادر أبناءه الدارسين في الجامعات وطلب منهم تقسيم ساعات يومهم في هذه الفترة ما بين المحاضرات وبين مساعدته في قطف ثمار زيتون مزارع تعهدها في المنطقة التي يسكن بها مقابل أجر في نهاية الموسم.
محمود الأب لثلاثة أبناء، اثنان منهم على مقاعد الدراسة الجامعية والثالث يعمل في محل تجاري، تقاسموا ساعات العمل معه في قطاف الزيتون إلى حين انتهاء العمل، حيث يحصل كل منهم على أجر في هذه الفترة مقابل قطف كل "شوال" من الزيتون يمكن مجموعها من توفير جزء من مصاريفه لفصل دراسي واحد على الأقل.
ويوضح أنه اعتاد على تعهد مزارع في موسم الزيتون منذ عدة سنوات، ويتقاضى من هذا العمل دخلا مؤقتا في هذه الفترة، إضافة إلى أنه يحصل على بعض حاجاته الاستهلاكية من الزيت والزيتون والصابون.
وبدأ موسم قطاف الزيتون في المملكة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ويستمر حتى نهاية كانون الأول المقبل، وفقا لوزارة الزراعة، التي أشارت إلى أنه من المتوقع وصول إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى 175 ألف طن.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أن نحو 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون بهدف إنتاج الزيت لإنتاج ما يقارب 26 ألف طن من زيت الزيتون وسط توقعات بأن يبلغ الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25 ألف طن.
حال محمود مثل حال العديد من الأسر والأفراد الذين يترقبون هذا الموسم للعمل فيه على غرار العديد من المواسم التي توفر فرص عمل مؤقتة تصنف ضمن الاقتصاد غير الرسمي في المملكة.
وتشير دراسة محلية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني في عام 2021 إلى أن حجم هذا الاقتصاد محليا تراوحت نسبته على مدى السنوات الماضية حول ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
خالد حسين وهو صاحب مزرعة زيتون يقول إنه اعتاد كل عام على تشغيل عدد من الشباب في قطف ثمار الزيتون وتجميعها ونقلها للمعصرة مقابل أجر يتفق عليه مقابل كل كمية يتم قطفها، كما يوظف خالد سيدة أو اثنتين من أبناء المنطقة في هذه الفترة للمساعدة في أعمال جانبية واعداد الطعام للعاملين.
ويقول خالد إنه يوظف بعض العمال لتصنيع منتجات من المحصول مثل الصابون، إضافة إلى الجفت الذي يباع كمصدر للتدفئة أو في تصنيع منتجات أخرى.
في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن العمل في موسم الزيتون يعد موسما رئيسيا ويمكن أن يصنف ضمن الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بـ"اقتصاد الظل الإيجابي"، الذي يوفر مصدر دخل لكثيرين يعملون فيه لفترة محدودة.
ناهيك أيضا عن الفرصة التي يوفرها هذا الموسم لأصحاب المزارع لسداد التزامات أجلوها لحين وقت القطاف وبيع المحصول.
ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن هذا الموسم يوفر فرص عمل مؤقتة في عدد من القطاعات ذات العلاقة إلى جانب القطاف، مثل العصر والنقل والحفظ ومصانع التنك والبلاستيك، ويوفر للأسر دخلا مرتبطا بالموسم.
ويضف زوانة أن لهذا الموسم أيضا دلالات اجتماعية حيث كان الأطفال سابقا يتغيبون عن الدراسة للمساهمة مع ذويهم في موسم القطاف، عدا عن ارتباطه بمنتجات أخرى.
وتشير آخر بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد المعاصر في الأردن يبلغ 146 معصرة في 2023، وآخر النتائج لمسح المساحات الزراعية الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة بينت أن مجموع المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المملكة بلغت 578.4 ألف دونم في عام 2023، واحتلت فيها إربد المرتبة الأولى بمساحة بلغت 164.5 ألف دونم.

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