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%18 انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

11/17/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 17.9 بالمائة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 108.9 نقطة مقارنة بـ132.7 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أسعار المنتجين الزراعيين الذي أصدرته أمس، إن انخفاض معدل الأرقام القياسية نتج عن انخفاض في أسعار مجموعة من المحاصيل، أبرزها البندورة، والفلفل بأنواعه، والزهرة، والموز، والتي شكلت أهميتها النسبية 40.0 بالمائة، في مقابل ذلك شهد معدل الرقم القياسي ارتفاعًا لأسعار محاصيل البطاطا، والكوسا، والباذنجان، والخيار، وبأهمية نسبية بلغت 60.0 بالمائة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.2 بالمائة لشهر أيلول الماضي، ليبلغ 100.2 نقطة مقارنة بـ99.0 نقطة لشهر أيلول من العام الماضي 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العنب، والذرة الخضراء، والزيتون، والبطاطا، والفراولة، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 55.5 بالمائة من إجمالي عدد السلع في المؤشر، في المقابل، انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومن أبرزها البندورة، والملفوف الأخضر، والفلفل الحلو الأخضر، والبصل الأخضر، والزهرة، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 44.5 بالمائة من إجمالي عدد السلع في المؤشر.
وأشار التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي لأيلول 2024 بنسبة 0.9 بالمائة، ليبلغ 100.2 نقطة، مقارنة بـ101.2 نقطة في آب 2024.-(بترا)

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