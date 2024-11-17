%18 انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 17.9 بالمائة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 108.9 نقطة مقارنة بـ132.7 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أسعار المنتجين الزراعيين الذي أصدرته أمس، إن انخفاض معدل الأرقام القياسية نتج عن انخفاض في أسعار مجموعة من المحاصيل، أبرزها البندورة، والفلفل بأنواعه، والزهرة، والموز، والتي شكلت أهميتها النسبية 40.0 بالمائة، في مقابل ذلك شهد معدل الرقم القياسي ارتفاعًا لأسعار محاصيل البطاطا، والكوسا، والباذنجان، والخيار، وبأهمية نسبية بلغت 60.0 بالمائة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.2 بالمائة لشهر أيلول الماضي، ليبلغ 100.2 نقطة مقارنة بـ99.0 نقطة لشهر أيلول من العام الماضي 2023.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العنب، والذرة الخضراء، والزيتون، والبطاطا، والفراولة، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 55.5 بالمائة من إجمالي عدد السلع في المؤشر، في المقابل، انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، ومن أبرزها البندورة، والملفوف الأخضر، والفلفل الحلو الأخضر، والبصل الأخضر، والزهرة، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 44.5 بالمائة من إجمالي عدد السلع في المؤشر.
وأشار التقرير إلى انخفاض الرقم القياسي لأيلول 2024 بنسبة 0.9 بالمائة، ليبلغ 100.2 نقطة، مقارنة بـ101.2 نقطة في آب 2024.-(بترا)
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