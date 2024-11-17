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تنمية المحافظات تحتاج دراسات للمزايا النسبية لكل منطقة لترويجها استثماريا

11/17/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - في الوقت الذي أكدت به الحكومة، أن رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التنمية في المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، اعتبر خبراء ربط الحكومة نجاح "رؤية التحديث" بتنمية المحافظات، تحولا إيجابيا على صعيد ملف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تركز العمل به خلال السنوات الماضية في عدد محدود من المحافظات فقط.
وبين هؤلاء الخبراء، أن التنمية الاقتصادية في أي بلد كل متكامل ولا يمكن نجاحها ما لم تشمل كافة القطاعات وتغطي كافة المناطق الجغرافية في ذلك البلد، إلا ان التعامل معها محليا يتم على اساس انها مجموع متكامل ينعكس على الكل، بمعنى نجاح قطاعات محددة وتركيز النشاط الاقتصادي والعمل في منطقة محددة يمكن أن ينعكس إيجابا على بقية القطاعات والمناطق.
وأكد الخبراء لـ"الغد"، أن تنمية المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها، يتطلب من الحكومة دراسة المزايا النسبية لكل محافظة بما يسمح بترويجها استثماريا، إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في كافة المحافظات، إلى جانب زيادة الحكومة مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات، والعمل على استقطاب مساعدة ومنح خارجية للمحافظة الاقل تنمية.
ويضاف إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين، على توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو مختلف المحافظات بعيدا عن مراكز الثقل الاقتصادي محليا (العاصمة عمان، اربد الزرقاء، العقبة)، وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والانتاجية وكذلك الرسوم على المستثمرين الذين يطلقون اعمالهم في المحافظات البعيدة والسماح لهم بالتوسع في استخدام الطاقة البديلة.
وأشار الخبراء إلى أن من شأن تنمية المحافظات اقتصاديا وخدميا، أن يعود ذلك بالنفع على المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لديهم، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل والتغلب على مشكلة البطالة، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا، عدا عن تخفيض معدلات الهجرة الداخلية من المحافظات نحو مراكز الثقل الاقتصادي المحلية، والتي باتت تواجه ضغوطا كبيرة على البنية التحتية والخدمية لها، حيث إن كل ما سبق سينعكس على زيادة حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي على تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي بما فيها النمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء، جعفر حسان أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التنمية في المحافظات، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تمكين المواطن في المدن والقرى والبوادي، ورفع سوية الخدمات العامة فيها.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
وقال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة، "إن تحقيق التنمية الاقتصادية والمحلية الشاملة يرتبط عادة بالتخطيط الشامل والسياسات الاقتصادية، إذ تعد هي الأساس الذي يقود إلى التنمية".
وأوضح المدادحة أن تنمية المحافظات وزيادة قدراتها الانتاجية، يتطلب في المقام الاول دراسة المزايا النسبية لكل محافظة بما يسمح بترويجها استثماريا، إضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في كافة المحافظات.
وأكد المدادحة أن من شأن التنمية في المحافظات النهوض بالاقتصاد الوطني، ورفع حجم الاستهلاك الداخلي، وتخفيض معدلات البطالة، إضافة إلى تخفيف معدلات الهجرة الداخلية من المحافظات نحو مراكز الثقل الاقتصادي محليا (العاصمة عمان، اربد الزرقاء، العقبة)، والتي باتت تواجه ضغوطا كبيرة على البنية التحتية والخدمية لها.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن ربط الحكومة نجاح رؤية التحديث الاقتصادي بتنمية المحافظات، يعد تحولا إيجابيا على صعيد ملف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تركز العمل بها لسنوات طويلة في عدد محدود من المحافظات، ما انعكس سلبا على تنمية المحافظات وكذلك على النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام.
واعتبر البشير أن توجه الحكومة إلى تنمية المحافظات يتسق مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد انتاجي.
ولفت إلى أن تنمية المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها، يتطلب من الحكومة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على توجيه مشاريعهم واستثماراتهم نحو مختلف المحافظات، بعيدا عن المحافظات الرئيسية كالعاصمة واربد والزرقاء والعقبة، وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والانتاجية وكذلك الرسوم على المستثمرين الذين يطلقون اعمالهم في المحافظات البعيدة والسماح لهم بالتوسع في استخدام الطاقة البديلة.
ويضاف إلى ذلك زيادة الحكومة مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات، إضافة إلى العمل على استقطاب مساعدة ومنح خارجية للمحافظة الاقل تنمية.
ويرى البشير ان المزاج العام الاقتصادي محليا يميل بصورة واضحة إلى للقطاع الصناعي وكذلك الزراعي، وهذا يمكن تكريسه تنمويا في مختلف محافظة المملكة، لذا من المهم تسخير كل ما يلزم لتوسيع رقعة مشروعات القطاعات الصناعية والزراعية في المحافظات كافة.
وبين أن تنمية المحافظات اقتصاديا وخدميا سيعود بالنفع على المواطنين وتحسين المستوى المعيشي، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل والتغلب على مشكلة البطالة، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا، وهذا كله ما سينعكس على زيادة حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي على تحسين مؤشرات الاقتصاد التنموي بما فيها النمو الاقتصادي، الذي يمكن في حال ما كانت هناك إرادة حقيقة لتنمية المحافظات أن يحقق مستويات نمو كبيرة تزيد على التقديرات والمعدلات الحالية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصاد مفلح عقل "إن التنمية الاقتصادية في أي بلد كل متكامل ولا يمكن نجاحها ما لم تشمل كافة القطاعات وتغطي كافة المناطق الجغرافية في ذلك البلد".
وبين عقل لـ"الغد" انه يتم التعامل مع التنمية في الاردن، بأنها مجموع متكامل ينعكس على الكل بمعنى نجاح قطاعات محددة وتركيز النشاط الاقتصادي والعمل في منطقة محددة يمكن أن ينعكس إيجابا على بقية القطاعات والمناطق.
وأوضح عقل أن المحافظات الأردنية كافة تتوفر لكل منها ميزة تنافسية فالزراعة مثلا في محافظات الشمال، والتعدين في معان، والصناعات في عمان والزرقاء، ويمكن البناء عليها لقيادة التنمية داخلها وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة محليا.
وأكد عقل أن تحقيق التنمية في المحافظات تحتاج من الحكومة التركيز على الأولويات التنموية الخاصة بكل محافظة والتي يمكن من خلالها توفير الفرص الاستثمارية لكل منها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تفتقدها كثير من المحافظات والتي تعد هي المنطلق لتنمية.

MENAFN17112024000072011014ID1108894796

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