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المنتخب الوطني يكثف تدريباته في الكويت.. وحداد يدعو للتعلم من التجربة الأولى

11/17/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي






الكويت– يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته المكثفة لمواجهة الكويت يوم غد الثلاثاء على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026،
وأجرى المنتخب الوطني تدريبا مسائيا أمس، ركز فيها المدير الفني المغربي جمال سلامي على ضرورة نسيان مباراة العراق والتركيز على المباراة المقبلة.
وكان المنتخب الوطني، قد وصل إلى الكويت ظهر الجمعة قادما من العراق، بعد مباراة مميزة قدمها“النشامى”، واستطاع الحصول على نقطة ضمنت له الحفاظ على المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية.
ويسعى“النشامى” من خلال مواجهة الكويت إلى تحقيق الفوز وتعزيز فرصته في التأهل المباشر إلى كأس العالم، لكن اللاعبين يدركون في الوقت ذاته، أن المباراة لن تكون سهلة في وقت يبحث منتخب صاحب الأرض عن فرصته الأخيرة لإحياء آماله في المنافسة على التأهل.
وركز الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة سلامي على ضرورة إخراج اللاعبين من الضغط الذهني والبدني الذي رافق مباراة العراق، حيث ركز الجهاز الفني على إجراء تمارين بدنية وذهنية تهدف إلى رفع منسوب اللياقة البدنية وخلق أجواء من المنافسة داخل التمرين، وأجمع اللاعبون على ضرورة استغلال الثقة والتجربة التي تم اكتسابها في مباراة العراق، وتسخيرها لتقديم مستوى مميز أمام الكويت والعودة إلى أرض الوطن بالنقاط كاملة.
وخلال التمرين الأخير للنشامى تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ركزت على اللياقة البدنية والثانية على تطبيق الأسلوب الذي سيتبعه سلامي في لقاء الكويت، وبالرغم من الأجواء الاجتماعية الجميلة التي تسود معظم التدريبات، فإن مستوى التركيز كان واضحا جدا من قبل اللاعبين.
وسيجري المنتخب الوطني اليوم الحصة التدريبية الأخيرة على أرضية ملعب المباراة، وستكون الدقائق الأولى مفتوحة لوسائل الإعلام لالتقاط الصور وإجراء المقابلات مع اللاعبين، وبعد ذلك سيكون التمرين مغلقا، حيث يهدف السلامي إلى إدخال اللاعبين في أجواء المباراة والتأقلم مع أرضية الملعب وتطبيق الخطط الذي تم التدريب عليها لمواجهة الكويت.
وسيقام عند الساعة الثانية عشرة ظهرا المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنشامى جمال سلامي برفقة أحد اللاعبين، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الصحفي حضورا واسعا من الإعلام الكويتي والأردني والعربي، نظرا لأهمية وحساسية المباراة.
إلى ذلك، أكد قائد المنتخب الوطني إحسان حداد، أن مباراة الكويت لن تكون سهلة، حيث تبرز الحاجة للتركيز طيلة دقائق المباراة تحسبا لأي مفاجأة.
وأشار حداد إلى أن المنتخب الكويتي كان طرفا قويا في مباراة الذهاب في عمان، واستطاع العودة بنقطة ثمينة، وأضاف:“علينا تعلم الدرس وأن نكون أكثر حماسا ونشاطا في تقديم أفضل مستوى لدينا والعودة بالنقاط الثلاث”.
وأوضح حداد أن اللاعبين يتسلحون بالروح والمعنوية العالية وعازمون على إدخال الفرحة على قلوب الجماهير الأردنية، مشيرا إلى أن الطريق إلى المونديال لن تكون مفروشة بالورود، خصوصا وأن المنافسة على بطاقات التأهل تشتد مع مرور الوقت، ولهذا السبب يجب على الفريق أن يخدم نفسه ولا ينتظر خدمات من الفرق الأخرى.
من جهة ثانية، تستعد الجالية الأردنية في الكويت لمؤازرة ودعم منتخب“النشامى” مساء غد، حيث تنظم آلية ذهاب وعودة المشجعين من المباراة، كما تبحث وتخطط كيفية الظهور في المدرجات بشكل لافت، كما تداولت مجموعات التواصل بين أبناء الجالية رسائل حول طرق بيع التذاكر وأماكن تجمع الجماهير، مع الإجابة على جميع الأسئلة التي يحتاجها الجمهور.
وتتواجد في الكويت أيضا رابطة مشجعي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى رابطة ألتراس الفيصلي التي حرصت على دعم النشامى من أرض الملعب.
يذكر أن عدد أفراد الجالية الأردنية في الكويت يصل إلى 65 ألفا، وتم تخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير الأردنية. ويتسع ملعب جابر الأحمد الدولي إلى 60 ألف متفرج ويعتبر أكبر ملعب في الكويت والخامس عربيا من حيث السعة.

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