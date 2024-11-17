الاحتلال يستهدف مبنى في منطقة مار الياس وسط بيروت

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مساء الأحد، مبنى في منطقة مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، تسببت حريق ودمار كبيرين.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 2 وإصابة 13 من بينهم 2 في حالة حرجة.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة للاحتلال استهدفت مركز "الجماعة الإسلامية" في مار إلياس.

وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، إن المستهدف في الغارة قيادي في حزب الله.

