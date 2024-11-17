الاحتلال يستهدف مبنى في منطقة مار الياس وسط بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مساء الأحد، مبنى في منطقة مار إلياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، تسببت حريق ودمار كبيرين.
فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 2 وإصابة 13 من بينهم 2 في حالة حرجة.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة للاحتلال استهدفت مركز "الجماعة الإسلامية" في مار إلياس.
وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، إن المستهدف في الغارة قيادي في حزب الله.
MENAFN17112024000072011014ID1108894794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.