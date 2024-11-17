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العقبة الخاصة تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي

11/17/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 25 موظفًا من مختلف مديريات السلطة، لتعزيز مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في العمل المؤسسي.
وبحسب بيان صادر عن السلطة يوم أمس الأحد، أكد المفوض المالي والإداري في السلطة، الدكتور علي البياضي العجارمة، أهمية البرنامج الذي يتضمن دورات تدريبية في إطار إستراتيجية السلطة لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة العقبة.
وتضمن البرنامج الذي أشرف عليه المدرب علي الخوالدة على مدار أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية عدة محاور رئيسة، من بينها أساسيات الذكاء الاصطناعي، خوارزميات التعلم العميق، تطبيقات تعلم الآلة، وتحليل البيانات، وتطبيقات عملية تهدف إلى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل المؤسسي، مع عرض أمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة.
من جهة أخرى، نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة الطيران العربية ورشة عمل متخصصة لعدد من وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات السياحية من مصر، ومكاتب السياحة في العقبة بهدف تبادل التعاون السياحي ما بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، "على الدور المهم والمميز التي تقوم فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في عملية ترويج المشترك للعقبة كوجهة سياحية مميزة وفريدة للسائح والزائر للمملكة"، مشيرا إلى "أنه سيتم قريبا تكثيف التعاون المشترك في مجالات السياحة المتنوعة كالسياحة المستدامة، المغامرات، الرياضة البحرية بأنواعها، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والمناسبات كالأعراس، وسياحة التسوق في الأسواق المستهدفة ومنها السوق العربي دول الجوار كالخليج العربي والمغرب العربي".
وتضمنت الورشة لقاء عمل مع ممثلي القطاع السياحي بالعقبة ووادي رم كالمخيمات، والفنادق، وأندية الغوص، والأنشطة البحرية في العقبة، ووكلاء سياحة وسفر، حيث تعد هذه الورشة من إحدى النشاطات والفعاليات الترويجية والتسويقية المشتركة والتي تقوم بها السلطة مع هيئة تنشيط السياحة في الأسواق العالمية لا سيما العربية.
وشمل الوفد المصري 12 شركة مصرية تعمل بالسياحة الوافدة ومنها بالسياحة المصدرة من محافظة الإسكندرية، ومؤثري مواقع تواصل اجتماعي وصانعي محتوي متخصصين في مجالات السياحة والسفر والترحال والمغامرات".

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