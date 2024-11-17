العقبة الخاصة تنفذ المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، المرحلة الثانية من برنامج الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 25 موظفًا من مختلف مديريات السلطة، لتعزيز مهاراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في العمل المؤسسي.
وبحسب بيان صادر عن السلطة يوم أمس الأحد، أكد المفوض المالي والإداري في السلطة، الدكتور علي البياضي العجارمة، أهمية البرنامج الذي يتضمن دورات تدريبية في إطار إستراتيجية السلطة لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات متميزة لمتلقي الخدمة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة العقبة.
وتضمن البرنامج الذي أشرف عليه المدرب علي الخوالدة على مدار أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية عدة محاور رئيسة، من بينها أساسيات الذكاء الاصطناعي، خوارزميات التعلم العميق، تطبيقات تعلم الآلة، وتحليل البيانات، وتطبيقات عملية تهدف إلى استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل المؤسسي، مع عرض أمثلة واقعية توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات وتقديم حلول مبتكرة.
من جهة أخرى، نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وشركة الطيران العربية ورشة عمل متخصصة لعدد من وكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات السياحية من مصر، ومكاتب السياحة في العقبة بهدف تبادل التعاون السياحي ما بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، "على الدور المهم والمميز التي تقوم فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة في عملية ترويج المشترك للعقبة كوجهة سياحية مميزة وفريدة للسائح والزائر للمملكة"، مشيرا إلى "أنه سيتم قريبا تكثيف التعاون المشترك في مجالات السياحة المتنوعة كالسياحة المستدامة، المغامرات، الرياضة البحرية بأنواعها، بالإضافة إلى الحفلات الفنية والثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والمناسبات كالأعراس، وسياحة التسوق في الأسواق المستهدفة ومنها السوق العربي دول الجوار كالخليج العربي والمغرب العربي".
وتضمنت الورشة لقاء عمل مع ممثلي القطاع السياحي بالعقبة ووادي رم كالمخيمات، والفنادق، وأندية الغوص، والأنشطة البحرية في العقبة، ووكلاء سياحة وسفر، حيث تعد هذه الورشة من إحدى النشاطات والفعاليات الترويجية والتسويقية المشتركة والتي تقوم بها السلطة مع هيئة تنشيط السياحة في الأسواق العالمية لا سيما العربية.
وشمل الوفد المصري 12 شركة مصرية تعمل بالسياحة الوافدة ومنها بالسياحة المصدرة من محافظة الإسكندرية، ومؤثري مواقع تواصل اجتماعي وصانعي محتوي متخصصين في مجالات السياحة والسفر والترحال والمغامرات".
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