الدانة لنهائيات آسيا بالصدارة

الدانة لنهائيات آسيا بالصدارة
التاريخ
11/17/2024 2:29:52 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أنهى الخليج مبارياته في دور المجموعات للبطولة الآسيوية الـ27 للأندية الأبطال، بتغلبه على أهلي سداب العماني 19/40، وسيتحدد لاحقا الدور المقبل.
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