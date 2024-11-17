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دولي الخماسي الحديث يختتم عموميته بالجوائز

11/17/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، التي استضافتها الرياض، بحفل توزيع الجوائز، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث السابق))، كلاوس شورمان، والرئيس الجديد، وروبرت ستول، الفائز بالمنصب بعد الانتخابات التي أجريت أمس، ورئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث ناصر الدغيثر.
وشهد حفل الختام عرضًا مرئيًا عن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وعرضًا آخر عن معالم المملكة، ألقت بعده عضو مجلس إدارة الاتحاد الخماسي الحديث، رزان العائد، كلمة عن استضافة الجمعية العمومية، واستعرضت لاعبتا المنتخب السعودي بيان الصيعري والوتين الدربي، إنجازاتهما الآسيوية أمام الحضور، ثم قدم بعدها الدغيثر درعًا لرئيس الاتحاد الدولي السابق كلاوس شورمان.

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