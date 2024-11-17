دولي الخماسي الحديث يختتم عموميته بالجوائز

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، التي استضافتها الرياض، بحفل توزيع الجوائز، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث السابق))، كلاوس شورمان، والرئيس الجديد، وروبرت ستول، الفائز بالمنصب بعد الانتخابات التي أجريت أمس، ورئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث ناصر الدغيثر.
وشهد حفل الختام عرضًا مرئيًا عن الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، وعرضًا آخر عن معالم المملكة، ألقت بعده عضو مجلس إدارة الاتحاد الخماسي الحديث، رزان العائد، كلمة عن استضافة الجمعية العمومية، واستعرضت لاعبتا المنتخب السعودي بيان الصيعري والوتين الدربي، إنجازاتهما الآسيوية أمام الحضور، ثم قدم بعدها الدغيثر درعًا لرئيس الاتحاد الدولي السابق كلاوس شورمان.
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