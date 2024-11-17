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للمملكة فضل لا يُحدّ - جريدة الوطن السعودية

11/17/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) السعودية من أهم دول العالم قاطبة في تقديم الأعمال الإنسانية والإغاثية ،وتقديم المبادرات والاتفاقيات والحلول السياسية لعدد من دول العالم ولاسيما الدول العربية والإسلامية ،فلا توجد دولة منكوبة أو دولة تشهد صراعات سياسية وحروب داخلية وخارجية إلا وللمملكة العربية السعودية دور بارز وموقف مشرف ودعم سخي ومبادرة راجحة ،وتدخل مسفر عادل وحكيم،حيث تصرف المملكة مليارات الدولارات عبر التاريخ للشعوب المنهارة والمدن المنكوبة، ناهيك عن المبادرات السياسية التي تتبناها المملكة بحزم ورؤية ثاقبة محاولة جاهدة في نشر وترسيخ السلام والأمن والاستقرار ورأب الصدع ،وتوفير الاحتياجات والمعونات الإنسانية للدول ذات العلاقة والعوزفي كل أنحاء العالم ،وللمملكة ثقلها ومكانتها وهيبتها وكلمتها الفاصلة أينما وجدت وحضرت٠
لقد احتضنت المملكة العربية السعودية عدداً من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية،ولها مواقفها الصلبة والشجاعة في قمم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،والمؤتمرات العالمية وحددت مواقفها بوضوح إزاء ما يجري في الدول العربية والإسلامية من حروب وصراعات وتدخلات أجنبية في كثير من الدول العربية والإسلامية عامة وفلسطين والمقدسات الاسلامية خاصةولا داعي لسردها هنا فالسعودية غنية عن ذكرها ،فالقضايا القومية والإسلامية للمملكة العربية السعودية باع طويل فيها ،ويد طولى سخية،وصوت ذو غيرة وحمية
وقضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني خير دليل على ذلك ،واليمن إحدى دول الجوار للمملكة التي أثبتت المملكة العربية السعودية - تاريخياً -حُسن الجوار والحوار وكانت ولاتزال - المملكة - السند المتين لليمن في السرّاء والضرّاء،وفتحت المملكة الباب على مصراعيه أمام اليمنيين والسماح لهم بدخول أراضيها بصدر رحب ؛للتخفيف من حِدّة المعاناة ووزر البطالة التي أثقلت كاهلهم في بلدهم اليمن.
ولاتزال المملكة حتى اليوم تقدم الغالي والنفيس والدعم اللوجستي والمجهود الحربي ؛من أجل استعادة الدولة اليمنية.
كما قدمت المملكة كثيرا من الأعمال الإنسانية وإعادة الإعمار وماخلفته الحروب٠
فالمملكة العربية السعودية واجهة دينية وسياسية واقتصادية وإنسانية في كل المراحل والمنعطفات التاريخية ،وكل هذا مفخرة ليس لكل سعودي ،بل لكل مسلم وعربي أصيل ،وعجباً للأصوات النشاز التي نسمعها هنا وهناك ضد المملكة العربية السعودية .
أصوات شاحبة غوغائية لايُستمع إليها لا تؤثر في تشوية سمعة السعودية وكما قال المثل العربي " القافلة تسير والكلاب تنبح"،وأن رسب الغل والحقد الدفين في قلوب الأعداء الذين يرغون ويزبدون على المملكة مراراً وتكراراً، هؤلاء لا يعرفون كوعهم من بوعهم ،ولا يفقهون شيئاً عن تاريخ المملكة العربية السعودية البطولي والإنساني الذي يعد إرثاً تاريخياً للعروبة والإسلام ٠
فلتخرس تلك الأفواة ،ولكي يعودوا إلى جادة الصواب ،عليهم أن يقلبوا صفحات تاريخ المملكة الحافل بالتاريخ الناصع والخير والفضائل والمواقف الإنسانية والبطولية .

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