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كيف أراجع عن بعد؟ - جريدة الوطن السعودية

11/17/2024 2:29:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اختلفت الأمور في فترة قصيرة جدا ،وأصبحت مخيفة ! إنها بداية لتحديات جديدة تعتمد على مدى تأثرك كمراجع داخليبالتغيرات الحاصلة في الفترة الحالية؟
كمراجعين داخليين كان التأثير المبدئي علينا هو الوصول إلى موقع العمل . فمن المعروف أن عملنا يعتمد كثيرا على الزيارات الميدانية للمكاتب والمصانع وحتى الاجتماعات خارج الشركة. لقد إعتدنا أن نتصافح
مع كل شخص نلتقي به ، أو نعقد جلسة عمل بسيطة في مكتب صغير أو غرفة اجتماعات لطيفة مع مجموعة او فريق من الشركة نقوم بتدقيقها، لقد تغير كل ذلك!
أول مكالمة تلقيتها بعد أزمة كورونا من هئية إصدار الشهادات التي تعاقدنا على العمل معها، فقد وضعت المتطلبات المحددة لإدارة الأحداث ،أو الظروف غير العادية، والتي تتضمن استخدام طرق التدقيق عن بعد
. إنهم يشجعون على أن يكون التدقيق عن بعد هو الخيار الأول بالنسبة لمراجعي الشهادات، لذا يتعين علينا كمراجعين داخليين استكمال التقييم لإثبات الكفاءة في استخدام أدوات عمليات المراجعة عن بعد.
هذه الأدوات هي التي يمكن أن تتم المراجعة من خلالها:
.استخدام برنامج زوم أو أي نوع من أنواع مكالمات الفيديو يمكنك إجراء، مقابلة ومشاركة الشاشة والقيام بجولة من خلاله.
.الوصول عن بعد إلى المستندات والسجلات إما عن طريق الوصول إلى ( Dropbox أو محرر مستندات جوجل أو يمكن إرسالها ببساطة عبر البريد الالكتروني.
قادني تفكيري إلى إعادة ترتيب عملية المراجعة التي جدولتها قريبا والتي لابد أن أجريها عن بعد . إنها لشركة تقع في منطقة صناعية بها حوالي خمسة موظفين فقط، لديهم مكتب ومستودع خلفي أزور عادة
هذا العميل في المكتب وأقضي بعض الوقت في التحدث إلى المدير والاستشاري وربما اثنين من الموظفين . أما في المستودع أتجول واطرح بعض الأسئلة حول العمليات المتبعة وفقا لمعيار ISO 9001 لمراجعة أنظمة إدارة الجودة .
فالتغيير الذي سأصنعه يبدأ من مرحلة التخطيط ، سأحدث خطة المراجعة بحيث تعكس الخطة والجدول الزمني لإجراء المراجعة عن بعد. ستحتاج الخطة إلى مراجعة للتأكد من أنها تعكس العملية التي أتبعها حاليا والتي أجريها عن بعد. قد لا تكون هناك حاجة لإجراء العديد من التغييرات، ولكن اعتقد بالتأكيد أنه يجب مراجعة الخطة .
بعد ذلك سأتصل بالعميل واناقش معه التغيير الذي سيحدث في خطة المراجعة والطريقة المستخدمة وأثناء النقاش، سأرسل له بريدا الكترونياً بخطة التدقيق المحدثة . من المهم حقا أن تظل على اتصال مع العميل وأن تبلغه عن أي تغييرات تحدث أولا بأول . لأنها المرة الأولى التي
يجرى فيها التدقيق عن بعد، فمن المتوقع ان يكون لدى العميل العديد من التساؤلات لفهم الخطة الجديدة ومعرفة التحديات التي قد تواجهنا.
وبما أنني متعاقد مع العميل منذ فترة طويلة فأنا على علم ودراية بنظامهم وكيف يتحكمون بمستنداتهم وسجلاتهم. لذا كل ما علي فعله هو إرسال دعوة للمدير على البريد الالكتروني تحتوي على رابط الاجتماع عبر برنامج زووم، وخلاله سوف نؤكد خطة المراجعة، وادخل أي تعديلات ضرورية بناء على التعليقات المستلمة، كما أنني سأتابع الإجراءات التي اتخذت وفقا للتعديلات ، ولا شك أن المدير سيشرح تفصيليا
كل مافي مخيلته ويطرح أسبابه، وفي هذه المرحلة لابد من تدوين جميع ملاحظات العميل ، وطلب المشاركة للأدلة والمستندات التي تدعم التغييرات الحاصلة والتي سيشاركني المدير بها عبر البريد
أو أو الوسائل السابقة الذكر. سيكتشف المراجع في هذه اللحظة أن المدير لا يزال يحتفظ بمستندات ورقية مهمة بكميات كبيرة يصعب مسحها ورفعها في حينه، فقد يكون هذا تحديا ولكن لا يزال بإمكان المراجع طلب عينة مما يحتاج إليه أو التقاط صور لها أو مسحها ضوئيا وإرسالها بالبريد الالكتروني او حتى مشاركتها مرة أخرى على الشاشة من خلال برنامج " زووم" وهو على الأرجح الخيار
الأفضل لأسباب تتعلق بأمن المعلومات . بذلك أصبحت عملية المراجعة للمكتب في المتناول مع وجود بعض التحديات التي من الممكن السيطرة عليها.
سيكون التحدي الأكبر هنا هو مراجعة المستودع حيث اعتقد أنه ما زال بإمكاني استخدام برنامج زووم ، حيث يمكن للعميل الارتباط بزوم بواسطة هاتفه المحمول أو الكمبيوتر المتنقل، ويمكننا هنا الذهاب في نزهة
في المستودع؟
يمكنهم أن يروني داخله ويمكنني ان اطرح الأسئلة ويأخذونني إلى حيث أريد.
من المؤكد انه ستكون هناك تحديات ولكنني متاكد من أننا سنواجه الكثير من المواقف الطريفة أثناء طريقتنا الجديدة في العمل وهذا أكثر ما نستمتع به أثناء عملية المراجعة.
عند الحديث عن التحديات ، من المهم دائما عند اجراء المراجعة عن بعد مراعاة إذا كان بإمكانك تحقيق هدف المراجعة الحقيقي أم لا. هذا يعني انه يمكننا تحديد ما إذا كان النظام يتوافق مع المعايير من خلال عدم التواجد في الموقع وإجراء المراجعة عن بعد؟
قد يكون من الأسهل تحقيق ذلك بالنسبة لمراجعة معايير الجودة ، ومع ذلك قد يكون اكثر صعوبة بالنسبة للصحةوالسلامة المهنية والمراجعات البيئية، ولكن هذا سيعتمد أيضا على نوع الأنشطة التي يتم إجراؤها وخطرما هيتها.
بالفعل خضت بعض التدريب في الموقع قبل بضع سنوات لشركة كانت تدور حول الطائرات دون طيار
في وسط ولاية كوينزلاند بريسبان التي تبعد مئات ومئات الكيلومترات وتصوير فيديو لخطوط الغاز
والبنية التحتية لعملائها .حيث يمكن لعملائهم بعد ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو لتقييم ما إذا كانت هناك أي
مناطق تتطلب الصيانة او الخدمات .
يمكن اجراء عمليات المراجعة عن بعد بالاقتران مع عمليات المراجعة عن بعد مثل مراجعة المستندات او تحليل الثغرات، او أحيانا تسمى بمراجعة المرحلة الأولية . بذلك يحصل المراجع على فكرة عمل النظام وكيف يفي أو لا يفي بالمعايير التي يقوم بمراجعتها.
تجري بعض المنظمات عمليات مراجعة مثل هذه، وتشير اليها على انها عمليات مراجعة على سطح المكتب والتي ربما سمعت عنها بالفعل من خلال تنفيذ هذه المرحلة الأولية عن بعد، سيأخذ المراجع فكرة عما
يحويه النشاط التجاري فيصبح بالإمكان تحديد الثغرات المحتملة في النظام استباقيا .
اعتقد ان هذه عملية جيدةحيث يعرف من خلالها الثغرات المحتملة والأكثر خطورة، ومن ثم التخطيط لمراجعتها والبدء بتغطية المناطق عالية المخاطر أولا في عملية المراجعة .
واخيراً، عند الإبلاغ عن نتائج المراجعة عن بعد ، من المهم جدا توثيق التقرير او المواقع التي أجريت من خلالها عمليات المراجعة، ويجب ان يعكس تقرير المراجعة بالضبط ما تم اجراؤه وأين . قد يكون من المفيد أن تسجل في تقرير المراجعة المخاطر حول اجراء العمليات عن بعد.ولابد من الإشارة أيضا إلى أن النتائج تستند إلى اخذ العينات فقط ولا تتم مراجعة النظام بأكمله . هذا في الواقع موضوع آخر يحتاج إلى توسع وشرح اكثر في ظل الوضع الجديد .

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