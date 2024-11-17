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سكان أبها ينعشون شواطئ الشقيق

11/17/2024 2:27:24 PM

(MENAFN- Al Watan) أنعشت إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول الحركة السياحية والترفيهية بمركز الشقيق شمال منطقة جازان، وأنهت فترة ركود الصيف الماضية، إذ تتميز شواطئ الشقيق بمقوماتها الطبيعية البكر التي تجذب وتستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها، وخصوصًا القادمين من منطقة عسير، حيث يفضل سكان أبها قضاء معظم الأوقات في شواطئ الشقيق الدافئة والاستمتاع بالسباحة والأجواءالمعتدلة، ولقيت الشواطئ إقبالًا وزحامًا كبيرين، إذ شكّلت تلك الأماكن نقطة التقاء للباحثين عن الطبيعة والشواطئ ورمالها الناعمة.

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