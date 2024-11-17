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القمر الأحدب يقترن بكوكب المشتري اليوم

11/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد بسماء العالم العربي بعد بداية ليل اليوم، اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي ويفصل بينهما 5 درجات في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم أقمار غاليلو وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
وبين أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها, ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، مشيرًا إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.
يُذكر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة, ويتأخر شروقه مع اقتراب القمر من طور التربيع الأخير ويشرق عند منتصف الشمس.

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