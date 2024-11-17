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هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق مؤتمر الاستدامة في التصميم في نسخته الأولى

11/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم“مؤتمر الاستدامة في التصميم” في نسخته الأولى، حيث تُقدّم تجربة فريدة من نوعها في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة يومين حتى يوم الأثنين 18 نوفمبر، وسيتاح للحضور فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والممارسات في عالم التصميم المستدام خلال فترة المؤتمر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
يهدف المؤتمر إلى تحقيق إحدى الأهداف الاستراتيجية للهيئة وهي الريادة في تحقيق الاستدامة في البيئة العمرانية والإبداعية على الصعيد الإقليمي، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التصميم كأداة محورية في تحقيق الاستدامة ورفع الوعي بمفاهيمها، بجانب ربط أصحاب المصلحة في منظومة العمارة والتصميم لتسهيل التعاون بين القطاعات في مجال الاستدامة، ورفع الوعي حول دور التصميم في تحقيق اجندة الاستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ التصميم المستدام في المؤسسات التعليمية، خاصة في التخصصات العمرانية والتصميم، والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه التصميم في تعزيز أجندة الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
أوضحت الهيئة أن المؤتمر سيغطي مواضيع متنوعة على مدار يومين، بدءًا من حلول التصميم للبيئة المبنية المستدامة، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات لخلق مساحات مستدامة وصديقة للبيئة. كما سيتناول المؤتمر تأثير التصميم على الحياة المستدامة، وكيف يمكن للتصميم أن يعزز سلوكيات أكثر استدامة في حياتنا اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة موضوع "تعزيز التعليم نحو مستقبل مستدام"، والذي سيعرض كيفية دمج الاستدامة في المناهج التعليمية وتطوير جيل من المصممين الملتزمين بالمستقبل الأخضر. كما سيشارك الحضور في مساحة تفاعلية لمختبر الاستدامة لاكتشاف أجندة الاستدامة، مما سيسمح لهم بتبادل الرؤى والأفكار.
بينت الهيئة أن المؤتمر يستهدف المجتمع الأكاديمي والباحثين الذين يسعون إلى تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال التصميم، بالإضافة إلى الممارسين في مجالي العمارة والتصميم الذين يطمحون إلى دمج مفاهيم الاستدامة وتحقيق أهدافها عبر ممارساتهم المهنية. كما يستهدف المؤتمر أيضًا الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا في تخصصات القطاع الذين يتطلعون إلى التعرف على تطبيقات الاستدامة في مجالاتهم. علاوة على ذلك، يستهدف المؤتمر المهتمين الذين يرغبون في إثراء معرفتهم وفهمهم للقطاع.
وتدعو الهيئة المهتمين في هذا القطاع للتسجيل وحضور جلسات المؤتمر، والتعرف على المزيد حول الاستدامة، كما سيوفر المؤتمر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات وبناء شبكات تواصل بين المهنيين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر، أن مؤتمر الاستدامة في التصميم يعد جزءًا من استراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم لتطوير القطاع تحت إطار تعزيز دور التصميم المستدام كركيزة أساسية للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 وجهودها في مجال تنمية التصميم المستدام.

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