هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق مؤتمر الاستدامة في التصميم في نسخته الأولى

(MENAFN
- Al Watan)
تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم“مؤتمر الاستدامة في التصميم” في نسخته الأولى، حيث تُقدّم تجربة فريدة من نوعها في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة يومين حتى يوم الأثنين 18 نوفمبر، وسيتاح للحضور فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والممارسات في عالم التصميم المستدام خلال فترة المؤتمر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
يهدف المؤتمر إلى تحقيق إحدى الأهداف الاستراتيجية للهيئة وهي الريادة في تحقيق الاستدامة في البيئة العمرانية والإبداعية على الصعيد الإقليمي، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التصميم كأداة محورية في تحقيق الاستدامة ورفع الوعي بمفاهيمها، بجانب ربط أصحاب المصلحة في منظومة العمارة والتصميم لتسهيل التعاون بين القطاعات في مجال الاستدامة، ورفع الوعي حول دور التصميم في تحقيق اجندة الاستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ التصميم المستدام في المؤسسات التعليمية، خاصة في التخصصات العمرانية والتصميم، والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه التصميم في تعزيز أجندة الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.
أوضحت الهيئة أن المؤتمر سيغطي مواضيع متنوعة على مدار يومين، بدءًا من حلول التصميم للبيئة المبنية المستدامة، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات لخلق مساحات مستدامة وصديقة للبيئة. كما سيتناول المؤتمر تأثير التصميم على الحياة المستدامة، وكيف يمكن للتصميم أن يعزز سلوكيات أكثر استدامة في حياتنا اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة موضوع "تعزيز التعليم نحو مستقبل مستدام"، والذي سيعرض كيفية دمج الاستدامة في المناهج التعليمية وتطوير جيل من المصممين الملتزمين بالمستقبل الأخضر. كما سيشارك الحضور في مساحة تفاعلية لمختبر الاستدامة لاكتشاف أجندة الاستدامة، مما سيسمح لهم بتبادل الرؤى والأفكار.
بينت الهيئة أن المؤتمر يستهدف المجتمع الأكاديمي والباحثين الذين يسعون إلى تطبيق مبادئ الاستدامة من خلال التصميم، بالإضافة إلى الممارسين في مجالي العمارة والتصميم الذين يطمحون إلى دمج مفاهيم الاستدامة وتحقيق أهدافها عبر ممارساتهم المهنية. كما يستهدف المؤتمر أيضًا الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا في تخصصات القطاع الذين يتطلعون إلى التعرف على تطبيقات الاستدامة في مجالاتهم. علاوة على ذلك، يستهدف المؤتمر المهتمين الذين يرغبون في إثراء معرفتهم وفهمهم للقطاع.
وتدعو الهيئة المهتمين في هذا القطاع للتسجيل وحضور جلسات المؤتمر، والتعرف على المزيد حول الاستدامة، كما سيوفر المؤتمر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات وبناء شبكات تواصل بين المهنيين والمهتمين من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر، أن مؤتمر الاستدامة في التصميم يعد جزءًا من استراتيجية هيئة فنون العمارة والتصميم لتطوير القطاع تحت إطار تعزيز دور التصميم المستدام كركيزة أساسية للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030 وجهودها في مجال تنمية التصميم المستدام.
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