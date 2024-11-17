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40 موقعا للأحوال المتنقلة

11/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 40 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ((نأتي إليك)) التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، حيث تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها بمناطق: الجوف ومكة المكرمة والشرقية وعسير والباحة والرياض والقصيم ونجران.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وبدل تالف عنها وتجديدها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.

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