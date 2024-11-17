الابتسام يتصدر ممتاز الطائرة

الابتسام يتصدر ممتاز الطائرة
التاريخ
11/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الابتسام تصدره ترتيب الدوري
الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه في قمة الجولة الرابعة على النصر 1/3، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.
وتغلب الخويلدية على الصفا 3/صفر، وكسب الهلال نظيره أبها بذات النتيجة، وتمكن الأهلي من عبور الترجي 3/صفر أيضا، وتغلب الاتحاد على ضمك 1/3.
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