Sunday, 17 November 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الابتسام يتصدر ممتاز الطائرة

11/17/2024 2:27:24 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الابتسام تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه في قمة الجولة الرابعة على النصر 1/3، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة.
وتغلب الخويلدية على الصفا 3/صفر، وكسب الهلال نظيره أبها بذات النتيجة، وتمكن الأهلي من عبور الترجي 3/صفر أيضا، وتغلب الاتحاد على ضمك 1/3.

MENAFN17112024000089011017ID1108894772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث