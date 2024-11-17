3 بطولات للكوراش
التاريخ
11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت اللجنة السعودية للكوراش عن تنظيم 3 بطولات خلال الموسم الحالي في مناطق مختلفة في المملكة، للذكور والإناث ولمختلف الفئات العمرية، تبدأ ببطولة المنطقة الوسطى لمدة يومين خلال الفترة من الـ21 وحتى الـ22 من نوفمبر الجاري في الرياض، تليها بطولة المنطقة الغربية في الـ12 والـ13 من ديسمبر المقبل بجدة، وأخيرًا بطولة المنطقة الشرقية خلال يومي الـ 26والـ27 من ديسمبر بالدمام.
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