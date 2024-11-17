كازا الرياض بطلا لفضية البولو
التاريخ
11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توج رئيس الاتحاد السعودي للبولو، عمرو زيدان، فريق كازا الرياض، بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، في نسختها الثالثة، بعد فوزه على طويق بنتيجة 4/5، في المباراة النهائية التي أقيمت بميدان البولو في منتجع نوفا للفروسية ((غرب مدينة الرياض)) بحضور عضوي مجلس الإدارة فهد أبونيان وخالد العجمي.
وحصل فريق تمام على المركز الثاني، فيما نال طويق المركز الثالث.
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