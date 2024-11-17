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كازا الرياض بطلا لفضية البولو

11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للبولو، عمرو زيدان، فريق كازا الرياض، بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، في نسختها الثالثة، بعد فوزه على طويق بنتيجة 4/5، في المباراة النهائية التي أقيمت بميدان البولو في منتجع نوفا للفروسية ((غرب مدينة الرياض)) بحضور عضوي مجلس الإدارة فهد أبونيان وخالد العجمي.
وحصل فريق تمام على المركز الثاني، فيما نال طويق المركز الثالث.

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