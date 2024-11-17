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منتدى الاستثمار الرياضي في أبريل

11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت وزارتا الرياضة والاستثمار منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، تحت شعار ((استثمار رياضي طموح))، والذي سيقام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من أبريل 2025، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس مكانته كأكبر تجمع للاستثمار الرياضي عالميًا.
وذلك خلال حفل تدشين المنتدى الذي أقيم في مقر وزارة الاستثمار، وحضره كل من وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات محمد آل صاحب، وبحضور مسؤولي الوزارتين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز آفاق الاستثمار في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة العديد من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، إضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.

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