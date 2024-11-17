منتدى الاستثمار الرياضي في أبريل

(MENAFN
- Al Watan)
دشنت وزارتا الرياضة والاستثمار منتدى الاستثمار الرياضي
(SIF)، تحت شعار ((استثمار رياضي
طموح))، والذي سيقام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ9 من أبريل 2025، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس مكانته كأكبر تجمع للاستثمار الرياضي عالميًا.
وذلك خلال حفل تدشين المنتدى الذي أقيم في مقر وزارة الاستثمار، وحضره كل من وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات محمد آل صاحب، وبحضور مسؤولي الوزارتين.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز آفاق الاستثمار في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة العديد من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، إضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.
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