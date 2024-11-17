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140 متسابقا ومتسابقة بكسر الزمن

11/17/2024 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الجولة الثالثة ((الأخيرة)) لبطولة السعودية تويوتا لمنافسات الأوتوكروس وكسر الزمن، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الأحساء، مشاركة 140 متسابقًا، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسط أجواء تنافسية بين المتسابقين والمتسابقات، حيث تمكن المتسابق مصطفى العطاري من صدارة المركز الأول للترتيب العام لسباق الأوتوكروس، بينما جاء بالمركز الثاني فادي حمادة، والمركز الثالث من نصيب المتسابق أحمد بن خنين.
أما في كأس السيدات، فشهدت الجولة الأخيرة لسباق الأوتوكروس مشاركة قوية للمتسابقة ريم العبود، حيث استطاعت حصد المركز الأول للترتيب العام، وحلت بالمركز الثاني جاله آل غالب، وإيناس عبطيني في المركز الثالث. وضمن منافسات كسر الزمن فقد حقق المركز الأول المتسابق مصطفى العطاري، وجاء في المركز الثاني المتسابق فادي حمادة، وفي المركز الثالث جاء المتسابق يزيد الصهيل، وحصلت جاله آل غالب على المركز الأول في كأس السيدات، وجاءت المتسابقة ريم العبود في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.

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