140 متسابقا ومتسابقة بكسر الزمن

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت الجولة الثالثة ((الأخيرة)) لبطولة السعودية تويوتا لمنافسات الأوتوكروس وكسر الزمن، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في الأحساء، مشاركة 140 متسابقًا، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسط أجواء تنافسية بين المتسابقين والمتسابقات، حيث تمكن المتسابق مصطفى العطاري من صدارة المركز الأول للترتيب العام لسباق الأوتوكروس، بينما جاء بالمركز الثاني فادي حمادة، والمركز الثالث من نصيب المتسابق أحمد بن خنين.
أما في كأس السيدات، فشهدت الجولة الأخيرة لسباق الأوتوكروس مشاركة قوية للمتسابقة ريم العبود، حيث استطاعت حصد المركز الأول للترتيب العام، وحلت بالمركز الثاني جاله آل غالب، وإيناس عبطيني في المركز الثالث. وضمن منافسات كسر الزمن فقد حقق المركز الأول المتسابق مصطفى العطاري، وجاء في المركز الثاني المتسابق فادي حمادة، وفي المركز الثالث جاء المتسابق يزيد الصهيل، وحصلت جاله آل غالب على المركز الأول في كأس السيدات، وجاءت المتسابقة ريم العبود في المركز الثاني، ومشاعل الهويش في المركز الثالث.
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